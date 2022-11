ബേ ഓവല്‍: ന്യൂസിലന്‍ഡിനെതിരായ രണ്ടാം ടി20യില്‍ സൂര്യകുമാർ യാദവ് തകർപ്പൻ സെഞ്ചുറി നേടിയതിന് പിന്നാലെ രോഹിത് ശര്‍മ്മയുടെ പഴയൊരു ട്വീറ്റ് വൈറലാകുന്നു. മുംബൈയില്‍ നിന്നുള്ള സൂര്യകുമാര്‍ യാദവ് ഭാവിതാരമാണ് എന്നുമായിരുന്നു 2011 ഡിസംബര്‍ 10ന് രോഹിത് ശര്‍മ്മയുടെ ട്വീറ്റ്.

‘ചെന്നൈയിൽ ബിസിസിഐ അവാർഡുകൾ പൂർത്തിയായി. കുറച്ച് അതിശയിപ്പിക്കുന്ന താരങ്ങള്‍ വരുന്നുണ്ട്. മുംബൈയില്‍ നിന്നുള്ള സൂര്യകുമാര്‍ യാദവ് ഭാവിതാരമാണ്’ രോഹിത് ശര്‍മ്മ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. രോഹിത് ശര്‍മ്മയുടെ പ്രവചനം ശരിവച്ച് രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റില്‍ വിസ്‌മയ പ്രകടനം തുടരുകയാണ് സ്കൈ.

രോഹിത്തിന്‍റെ പഴയ ട്വീറ്റ് ഐപിഎല്‍ ടീം രാജസ്ഥാന്‍ റോയല്‍സും നിരവധി ആരാധകരും ട്വിറ്ററില്‍ പങ്കുവെച്ചു. രോഹിത് ശര്‍മ്മയുടെ ദീര്‍ഘവീക്ഷണത്തെ പ്രശംസിച്ച് നിരവധി ആരാധകരാണ് രംഗത്തെത്തിയത്.

വണ്‍ ഡൗണായി ഇറങ്ങിയ സെഞ്ചുറിയുമായി ഇന്ത്യക്ക് മികച്ച സ്കോര്‍ ഉറപ്പാക്കിയത് സൂര്യകുമാറായിരുന്നു. 51 പന്തില്‍ 111 റണ്‍സുമായി സൂര്യകുമാര്‍ പുറത്താകാതെ നിന്നപ്പോള്‍ ഇന്ത്യയുടെ മറ്റ് ബാറ്റ്സ്മാൻമാരെല്ലാം ചേര്‍ന്ന് നേടിയത് 69 പന്തില്‍ 69 റണ്‍സ് മാത്രം. ഈ വര്‍ഷം ടി20യില്‍ രണ്ടാം സെ‌ഞ്ചുറിയാണ് സൂര്യകുമാര്‍ നേടുന്നത്.

Just got done with BCCI awards here in chennai..some exciting cricketers coming up..Suryakumar yadav from Mumbai to watch out for in future!

— Rohit Sharma (@ImRo45) December 10, 2011