ബംഗളൂരു: സ്ത്രീകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആറംഗ സംഘം യുവാവിനെ കല്ലുകൊണ്ട് തലക്കടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തി. ബംഗളൂരുവിൽ ഡിസംബർ നാലിന് രാത്രി നടന്ന സംഭവത്തിൽ 30 വയസുകാരനായ ബാലപ്പ എന്നയാളാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. മൂന്ന് പുരുഷൻമാരും മൂന്ന് സ്ത്രീകളും അടങ്ങുന്ന സംഘമാണ് കൊലപാതകം നടത്തിയത്. സംഭവത്തിന്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്.

ബംഗളൂരു നഗരത്തിലെ കെപി അഗ്രഹാര പ്രദേശത്ത് ഇരിക്കുകയായിരുന്ന യുവാവിനെ ഒരു സംഘം വളയുന്നതും വലിച്ചിഴച്ച് നിലത്തിടുന്നതുമാണ് പുറത്തുവന്ന ദൃശ്യങ്ങളിൽ ഉള്ളത്. ഇതിനിടെ സംഘത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു സ്ത്രീ കല്ലെടുത്ത് യുവാവിന്റെ തലക്കടിക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് സംഘാംഗങ്ങൾ മാറി മാറി യുവാവിനെ കല്ലുകൊണ്ട് ഇടിക്കുന്നതും ദൃശ്യങ്ങളിലുണ്ട്.

Man’s Head smashed with stone in #Bengaluru, Murder Caught on Camera. 6 accused, including 3 women are yet to be identified by the police.@indiatvnews pic.twitter.com/6fjtIjxfcQ

— T Raghavan (@NewsRaghav) December 6, 2022