ബ്രസീലിയൻ ഫുട്ബോൾ ഇതിഹാസം പെലെയ്ക്ക് ആദരാഞ്ജലി നേർന്ന് സംഗീത സംവിധായകൻ എ ആര്‍ റഹ്‍മാൻ. പെലെയുടെ ജീവചരിത്ര സിനിമയിലെ ഗാനം പങ്കുവെച്ചാണ് എ ആര്‍ റഹ്‍മാൻ ആദരാഞ്ജലി നേർന്നത്. 2016ല്‍ പുറത്തിറങ്ങിയ ‘പെലെ: ബെര്‍ത്ത് ഓഫ് എ ലെജെൻഡ്’ എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ സംഗീത സംവിധായകൻ എ ആര്‍ റഹ്‍മാനായിരുന്നു.

‘സമാധാനമായി വിശ്രമിക്കൂ ഇതിഹാസമേ’ എന്നാണ് എ ആര്‍ റഹ്‍മാൻ ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ ഗാനം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇതിഹാസ ജീവിതത്തെ ആദരിച്ചുകൊണ്ട് സമര്‍പ്പിക്കുന്നുവെന്നും അന്നാ ബിയാട്രീസിനൊപ്പം പാടിയ ഗാനം പങ്കുവെച്ച് എ ആര്‍ റഹ്‍മാൻ കുറിച്ചു. ഏറെ പ്രശസ്‍തി നേടിയ മ്യൂസിക് വീഡിയോയായിരുന്നു എ ആര്‍ റഹ്‍മാന്റെ ‘ജിംഗ’.

Read Also:- പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ മുഖ സാദൃശ്യം ഉണ്ടെന്ന ആരോപണം; ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിൽ പാപ്പാഞ്ഞിയുടെ മുഖം മാറ്റി വച്ചു

സാവോ പോളോയിലെ ആല്‍ബര്‍ട്ട് ഐന്‍സ്റ്റീന്‍ ആശുപത്രിയില്‍ വച്ച് കാന്‍സര്‍ ബാധിതനായാണ് പെലെ അന്തരിച്ചത്. 82 വയസായിരുന്നു. ഫുട്ബോള്‍ രാജാവിന്‍റെ നിര്യാണത്തില്‍ വിവിധ മേഖലയില്‍ നിന്നുള്ളവരുടെ അനുശോചന കുറിപ്പുകള്‍ പ്രവഹിക്കുകയാണ്. നിരവധി ആരാധകരും പെലെയ്ക്ക് ആദരാഞ്ജലി നേരുന്നുണ്ട്.

Rest in peace legend 🌺🌹🤲🏼🙏#pele I dedicate this song …honouring your legacy https://t.co/vOTIf1BJQy

— A.R.Rahman (@arrahman) December 29, 2022