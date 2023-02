ഭാര്യ ഓട്ടോയില്‍ മരിച്ചു: ഓട്ടോക്കാരൻ ഇറക്കിവിട്ടതോടെ മൃതദേഹം ചുമലിലേറ്റി ഭർത്താവ് നടന്നത് കിലോമീറ്ററുകള്‍

വിശാഖപട്ടണം: ഭാര്യയുടെ മൃതദേഹം ചുമലിലേറ്റി യുവാവ് നടന്നത് കിലോമീറ്ററുകള്‍. ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ വിശാഖപട്ടണത്താണ് ഒഡീഷയിലെ കൊരാപുട്ട് ജില്ലയിലെ 35കാരനായ സാമുലു പാംഗി ഭാര്യ ഇഡേ ഗുരുവിന്റെ മൃതദേഹവുമായി കിലോമീറ്ററുകള്‍ നടന്നത്. ഇതിനിടെ, മൃതദേഹം ചുമന്നുപോകുന്ന സാമുലുവിനെ പൊലീസുകാര്‍ തടയുകയും മൃതദേഹം വീട്ടിലെത്തിക്കാന്‍ ആംബുലന്‍സ് ഏര്‍പ്പാട് ചെയ്യുകയുമായിരുന്നു. ഒഡീഷ സ്വദേശിയായ യുവതിയെ ചികിത്സയ്ക്കായാണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ വിശാഖപട്ടണത്തെ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്.

ഭാര്യ ചികിത്സയോട് പ്രതികരിക്കുന്നില്ലെന്നും വീട്ടിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുപോകാനും ഡോക്ടര്‍മാര്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇതനുസരിച്ച്‌ നൂറ് കിലോമീറ്റര്‍ അകലെയുള്ള വീട്ടിലേക്ക് പോകാന്‍ സാമുലു ഒരു ഓട്ടോ വാടകയ്ക്ക് എടുക്കുകയും ചെയ്തു. ഓട്ടോ ഏതാണ്ട് 20 കിലോമീറ്റര്‍ ദൂരം പിന്നിട്ടപ്പോഴെക്കും ഭാര്യ മരിച്ചു. തുടര്‍ന്ന് ഓട്ടോ ഡ്രൈവര്‍ യാത്ര തുടരാന്‍ വിസമ്മതിക്കുകയും ഇവരെ വഴിയില്‍ ഇറക്കി വിടുകയും ചെയ്തു.

@PoliceVzm helps a man, found walking home carrying her wife’s dead body on his shoulder. They came to #Vizag from #Koraput in #Odisha for her treatment. Vzm rural CI #TirupatiRao arranged a vehicle to their village.

