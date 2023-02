മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി പ്രീഡിഗ്രി പോലും പാസാവാത്ത തട്ടിപ്പുകാരിക്ക് അയച്ച വാട്ട്സ്ആപ്പ് സന്ദേശം: ബൽറാം

ഇടത് സർക്കാരിനെ പരിഹസിച്ചു കോൺഗ്രസ്സ് നേതാവ് വി ടി ബൽറാം. പ്രീഡിഗ്രി പോലും പാസാവാത്ത ഒരു തട്ടിപ്പുകാരിക്ക് ജോലി ശരിയാക്കി നൽകണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി പറയുന്ന വാക്കുകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാണ് ബൽറാമിന്റെ പരിഹാസം.

കുറിപ്പ്

‘CM had asked me to get u a job. But that will be low profile; though the salary will be double’

നിനക്കൊരു ജോലി ശരിയാക്കി നൽകണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതൊരു ചെറിയ ജോലിയായിരിക്കും, എന്നാൽ ശമ്പളം ഇരട്ടിയായിരിക്കും’

ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി പ്രീഡിഗ്രി പോലും പാസാവാത്ത ഒരു തട്ടിപ്പുകാരിക്ക് അയച്ച വാട്ട്സ്ആപ്പ് സന്ദേശമാണിത്. പറഞ്ഞത് പോലെത്തന്നെ പിന്നീടവർക്ക് ആ ജോലി കിട്ടുകയും ചെയ്തു. ഗുരുതരമായ രാജ്യദ്രോഹ പ്രവർത്തനങ്ങളും കള്ളക്കടത്തും വാർത്തയായി പുറത്തുവരുന്നത് വരെ ആ സ്ത്രീ ആ ജോലിയിൽ തുടരുകയും ചെയ്തു.

അതായത് കുണ്ടന്നൂർ പാലത്തിന്റെ മെയ്ൻ കോൺട്രാക്ടറുടെ സബ് കോൺട്രാക്ടറുടെ മേസ്തിരിയൊന്നുമല്ല യഥാർത്ഥ പ്രശ്നക്കാരൻ എന്ന്.

