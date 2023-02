ബോര്‍ഡര്‍ ഗവാസ്‌ക്കര്‍ ട്രോഫിയിലെ രണ്ടാം ടെസ്റ്റ് കാണികള്‍ക്ക് സമ്മാനിക്കുന്നത് ആവേശ കാഴ്ചകളാണ്. മത്സരത്തിന്റെ 49 ആം ഓവറിൽ വിരാട് കോഹ്ലി പുറത്തായി. ഔട്ടിൽ തീര്‍ത്തും നിരാശനായി മൈതാനം വിട്ട കോഹ്‌ലി ഡ്രസിംഗ് റൂമിലെത്തിയിട്ടും തന്റെ കലിപ്പ് തുടര്‍ന്നു. പരിശീലന്‍ രാഹുല്‍ ദ്രാവിഡിനൊപ്പം ഔട്ടിന്റെ റിപ്ലെ കോഹ്‌ലി വീണ്ടും വീണ്ടും കണ്ട് തന്റെ നിരീക്ഷണം പങ്കുവെച്ചു. വിരാട് കോലിയും രാഹുല്‍ ദ്രാവിഡും ഇക്കാര്യം സംബന്ധിച്ച് കാര്യമായ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനിടെ ഭക്ഷണവുമായി സമീപിച്ച ടീം സ്റ്റാഫിന്റെ വീഡിയോ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വൈറലായിരിക്കുകയാണ്.

വിക്കറ്റില്‍ ദ്രാവിഡുമായി സീരിയസിയായി സംസാരിച്ചിരിക്കെയാണ് സ്റ്റാഫ് ഭക്ഷണവുമായി എത്തിയത്. ഇതില്‍ അസ്വസ്തതനായ കോഹ്‌ലി സ്വയം കൈയില്‍ ഇടിക്കുകയും, പിന്നീട് സ്വയം ആത്മനിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുത്ത് ഭക്ഷണം അകത്ത് വൈക്കാന്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്നതും വീഡിയോയില്‍ കാണാം. ഈ വീഡിയോ രസകരമാക്കി ആരാധകര്‍ വൈറലാക്കി കഴിഞ്ഞു. എന്നാൽ, ചിലർ ഇതിനെതിരെ രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ്. സ്റ്റാഫ് അവർക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചായിരിക്കുമല്ലോ ഭക്ഷണവുമായി എത്തിയിരിക്കുന്നതെന്നും, അത് മനസിലാക്കാതെ സ്റ്റാഫിനോട് തട്ടിക്കയറുന്നത് എന്തിനാണെന്നും വിമർശകർ ചോദിക്കുന്നു.

വീഡിയോ കാണാം:

