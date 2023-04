വാഴപ്പഴം നൽകി ആനയെ കബളിപ്പിക്കാൻ നോക്കിയ യുവതിയ്ക്ക് ലഭിച്ചത് എട്ടിന്റെ പണി: വൈറലായി വീഡിയോ

വാഴപ്പഴം നൽകി ആനയെ കബളിപ്പിക്കാൻ നോക്കിയ യുവതിയ്ക്ക് ലഭിച്ചത് എട്ടിന്റെ പണി. വന്യമൃഗങ്ങളോട് ഇടപഴകുന്ന സമയം നമ്മൾ വളരെയേറെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇത് വലിയ അപകടങ്ങൾ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തും. അത്തരത്തിലൊരു വീഡിയോയാണ് ഇപ്പോൾ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാകുന്നത്.

ഒരു യുവതിയും ആനയും ആണ് വീഡിയോയിൽ ഉള്ളത്. കയ്യിലുള്ള വാഴപ്പഴം കാണിച്ച് ആനയെ മുന്നോട്ടു നയിക്കുകയാണ് യുവതി. പഴം നീട്ടിയാണ് യുവതി ആനയെ മുന്നോട്ടു വിളിക്കുന്നത്. എന്നാൽ യുവതി ഈ പഴം ആനയ്ക്ക് നൽകുന്നില്ല. തുടർന്ന് പ്രകോപിതനായ ആന യുവതിയെ കുത്തി മറിച്ചിടുകയാണ്.

ഒരു കയ്യിൽ വാഴപ്പഴവും മറ്റേ കയ്യിൽ വാഴക്കുലയുമായി നിന്ന യുവതിയെ ആന തുമ്പിക്കൈ കൊണ്ട് തട്ടിമറിച്ചിടുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് വീഡിയോയിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത്. വീഡിയോ ഇതിനോടകം തന്നെ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ ചർച്ചയായി കഴിഞ്ഞു. എന്തായാലും യുവതിക്ക് ആനയുടെ ആക്രമണത്തിൽ കാര്യമായ പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഭൂരിഭാഗം പേരും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്.

You can’t fool an elephant even though he is tamed. They are one of the most intelligent animals to be in captivity. pic.twitter.com/rQXS6KYskN

— Susanta Nanda (@susantananda3) April 27, 2023