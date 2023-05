ലോക റെക്കോഡുമായി ദേശീയപാതാ അതോറിറ്റി, 100 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ 100 ​​കി.മീ സൂപ്പര്‍ റോഡ്!

ഗാസിയാബാദ്: ദേശീയപാതാ അതോറിറ്റി അഥവാ നാഷണൽ ഹൈവേസ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ കിരീടത്തിൽ മറ്റൊരു പൊൻതൂവൽ കൂടി. 100 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ 100 ​​കിലോമീറ്റർ പുതിയ എക്‌സ്പ്രസ് വേ സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ടാണ് ദേശീയപാതാ അതോറിറ്റിയുടെ ഈ നേട്ടം. 100 ​​മണിക്കൂർ കൊണ്ട് 100 ലെയ്ൻ കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തിൽ ബിറ്റുമിനസ് കോൺക്രീറ്റ് സ്ഥാപിച്ച് ഗാസിയാബാദ്-അലിഗഡ് എക്‌സ്‌പ്രസ് വേ ചരിത്രത്തിൽ ഇടം നേടിയെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി നിതിൻ ഗഡ്കരി അറിയിച്ചു.

ഉത്തർപ്രദേശിൽ വരാനിരിക്കുന്ന ഗാസിയാബാദ്-അലിഗഡ് എക്‌സ്‌പ്രസ് വേയുടെ നിർമ്മാണ വേളയിലാണ് ഈ നാഴികക്കല്ല് കൈവരിച്ചത്. നിർമാണത്തിലിരിക്കുന്ന പുതിയ എക്‌സ്പ്രസ് വേയുടെ ചിത്രങ്ങളും കേന്ദ്രമന്ത്രി നിതിൻ ഗഡ്‍കരി പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്. ബുലന്ദ്ഷഹറിലൂടെ ഗാസിയാബാദിനെയും അലിഗഢിനെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ദേശീയ പാത 34 ന്റെ ഭാഗമാണ് ഈ അതിവേഗ പാത.

‘ഈ നേട്ടം ഇന്ത്യയുടെ റോഡ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ വ്യവസായത്തിന്റെ സമർപ്പണവും ചാതുര്യവും ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നു. ക്യൂബ് ഹൈവേസ്, എൽ ആൻഡ് ടി, ഗാസിയാബാദ് അലിഗഡ് എക്‌സ്‌പ്രസ്‌വേ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് (GAEPL) എന്നിവയുടെ മികച്ച നേട്ടത്തിന് ഞാൻ എന്റെ അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു. 118 കിലോമീറ്റർ വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്ന NH-34-ന്റെ ഗാസിയാബാദ്-അലിഗഡ് ഭാഗം, ജനസാന്ദ്രതയുള്ള ഗാസിയാബാദിന്റെയും അലിഗഢിന്റെയും പ്രദേശങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഗതാഗത ലിങ്ക് എന്ന നിലയിൽ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. ദാദ്രി, ഗൗതം ബുദ്ധ നഗർ ഉൾപ്പെടെ ഉത്തർപ്രദേശിലെ വിവിധ പട്ടണങ്ങളിലും നഗരങ്ങളിലും ഈ പദ്ധതി കടന്നുപോകുന്നു. സിക്കന്ദ്രബാദ്, ബുലന്ദ്ഷഹർ, ഖുർജ എന്നിവ ചരക്കുനീക്കം സുഗമമാക്കുകയും വ്യാവസായിക മേഖലകൾ, കാർഷിക മേഖലകൾ, വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയെ ബന്ധിപ്പിച്ച് പ്രാദേശിക സാമ്പത്തിക വികസനത്തിന് സംഭാവന നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു നിർണായക വ്യാപാര പാതയായി ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു’, ഗഡ്കരി പറഞ്ഞു.

സിംഗപ്പൂർ ആസ്ഥാനമായുള്ള ഏജൻസിയായ ലാർസൻ ആൻഡ് ടൂബ്രോ ആൻഡ് ക്യൂബ് ഹൈവേസിന്റെ പങ്കാളിത്തത്തോടെയാണ് എക്സ്പ്രസ് വേ നിർമ്മിക്കുന്നത്. കാർബൺ പുറന്തള്ളൽ കുറയ്ക്കാൻ എൻഎച്ച്എഐയെ സഹായിച്ച കോൾഡ് സെൻട്രൽ പ്ലാന്റ് റീസൈക്ലിംഗ് (സിസിപിആർ) സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ചാണ് എക്സ്പ്രസ് വേ നിർമിക്കുന്നത്. നൂതനമായ ഈ ഗ്രീൻ ടെക്‌നോളജിയിൽ 90 ശതമാനം മില്ലിംഗ് മെറ്റീരിയലും ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇത് ഏകദേശം 20 ലക്ഷം ചതുരശ്ര മീറ്റർ റോഡ് ഉപരിതലമാണ്. തൽഫലമായി, മറ്റ് വസ്തുക്കളുടെ ഉപഭോഗം വെറും 10 ശതമാനം ആയി കുറഞ്ഞു.

