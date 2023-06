‘വീട് തലയിൽ കൊണ്ടു നടക്കാത്ത ഒരു മലയാളി സ്ത്രീയെ പോലും ഞാനിത്രയും കാലത്തിനകത്ത് പരിചയപ്പെട്ടിട്ടില്ല’: സജിത്ത് മഠത്തിൽ

‘വെയറവർ ഐ ഗോ, ഐ ടേക്ക് മൈ ഹൗസ് ഇൻ മൈ ഹെഡ്’, ഇന്ത്യ ടുഡേ സംഘടിപ്പിച്ച സൗത്ത് കോൺക്ലേവിൽ സംസാരിക്കവെ മന്ത്രി ആ ബിന്ദു പറഞ്ഞ ഈ വരികൾ സോഷ്യൽ മീഡിയകളിൽ ഏറെ ട്രോളുകൾക്ക് കാരണമായി. എന്നാൽ, മന്ത്രി പറഞ്ഞതിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ട ചില പ്രധാന വസ്തുതയുണ്ടെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി നിരവധി പേർ രംഗത്ത് വരുന്നു. മന്ത്രിക്ക് പിന്തുണയുമായി നടി സജിത മഠത്തിൽ രംഗത്ത്. വീട് തലയിൽ കൊണ്ടു നടക്കാതിരിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു മലയാളി സ്ത്രീയെ പോലും താനിത്രയും കാലത്തിനകത്ത് പരിചയപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്ന് നടി പറയുന്നു.

‘വീട് തലയിൽ കൊണ്ടു നടക്കാതിരിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു മലയാളി സ്ത്രീയെ പോലും ഞാനിത്രയും കാലത്തിനകത്ത് പരിചയപ്പെട്ടിട്ടില്ല.

wherever I go, I carry my house in my head!! Bindu Radhakrishnan ബഹു.മന്ത്രി ബിന്ദു രാധാകൃഷ്ണൻ സംസാരിച്ചത് കേട്ടപ്പോൾ കേരളത്തിലെ പെണ്ണുങ്ങൾ മനസ്സിലേക്ക് എടുത്തത് അതു മാത്രമാണ്. അങ്ങിനെ ചെയ്യാതിരുന്നാൽ കുടുബവും സമൂഹവും കുറ്റബോധം നൽകി കൊണ്ട് നിങ്ങളെ ഇഞ്ചിഞ്ചായി കൊന്നിരിക്കും’, സജിത മഠത്തിൽ ഫേസ്‌ബുക്കിൽ കുറിച്ചു.

അതേസമയം, മന്ത്രിയുടെ പ്രസംഗം സോഷ്യൽ മീഡിയ ട്രോളുകളായി അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ അതിലെ വസ്തുതയാണ് മറ്റ് പലരും ചിന്തിച്ചത്. മന്ത്രി പറഞ്ഞതിലെ പൊരുൾ ആർക്കും മനസിലാകായ്കയല്ലെന്നും, നഗ്നമായ ആ സത്യങ്ങൾ അധികം ചർച്ച ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തവരാണ് ഇംഗ്ളീഷ് പറഞ്ഞ് കളിയാക്കുന്നതെന്നും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. നിരവധി ആക്ടിവിസ്റ്റുകളും പ്രമുഖരുമാണ് മന്ത്രിക്ക് പിന്തുണയുമായി രംഗത്ത് വരുന്നത്.