ധോണിയുടെ വൈറൽ വീഡിയോ: മൂന്ന് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ കാൻഡി ക്രഷ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തത് 30 ലക്ഷത്തിലധികം പേർ

ഇൻഡിഗോ എയർലൈൻസിൽ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ഇതിഹാസം എംഎസ് ധോണി തന്റെ ടാബ്‌ലെറ്റിൽ കാൻഡി ക്രഷ് കളിക്കുന്ന വീഡിയോ വൈറലായതിന് പിന്നാലെ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ കാൻഡി ക്രഷ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തു. കണക്ക് പ്രകാരം 30 ലക്ഷം പേരാണ് ഗെയിം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തത്. ഇൻഡിഗോ എയർലൈനിലെ ഒരു എയർഹോസ്റ്റസ് ധോണിക്ക് ചോക്ലേറ്റ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നതാണ് വീഡിയോയിലുള്ളത്.

ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം അവളുടെ ആംഗ്യം ഊഷ്മളമായി അംഗീകരിക്കുന്ന അതേ വീഡിയോയിൽ തന്നെ കാൻഡി ക്രഷ് ഗെയിം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ടാബ് ധോണിയുടെ സീറ്റിന് മുന്നിൽ കാണാമായിരുന്നു. കാൻഡി ക്രഷ് ഗെയിം കളിക്കുന്ന ധോണിയുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ ആരാധകർക്കിടയിൽ കൗതുകമുണർത്തി. ട്വിറ്റർ വെബ്‌സൈറ്റിൽ #CandyCrush, ധോണിയുടെ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ ട്രെൻഡിംഗ് ആരംഭിച്ചു.

നിരവധി ട്വിറ്റർ ഉപയോക്താക്കൾ ഗെയിമിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഗൃഹാതുരമായ അഭിപ്രായങ്ങൾ പങ്കിട്ടു, മറ്റുള്ളവർ ധോണിയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഹോബിയെ അഭിനന്ദിച്ചു. എന്നാൽ, ധോണി പെറ്റ് റെസ്‌ക്യൂ സാഗയാണ് കളിക്കുന്നതെന്നും കാൻഡി ക്രഷല്ലെന്നും ചിലർ പറഞ്ഞു.

അതേസമയം, വീഡിയോ ഇന്റർനെറ്റിൽ വൈറലായതിന് ശേഷം കാൻഡി ക്രഷ് ട്വിറ്ററിൽ ട്രെൻഡിംഗ് ആരംഭിച്ചു. വെറും മൂന്ന് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ 30 ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകൾ തങ്ങളുടെ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തതായി മൊബൈൽ ഗെയിമിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷൻ അവകാശപ്പെട്ടു. കാൻഡി ക്രഷിന്റെ ട്വിറ്റർ പേജ് ഗെയിം ട്രെൻഡ് ചെയ്തതിന് ധോണിക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞു.

Just In – We Got 3.6 Million New Downloads in just 3 hours.

Thanks to the Indian Cricket Legend @msdhoni . We are Trending In India Just Because Of You.

#Candycrush #MSDhoni𓃵

~ Team Candy Crush Saga pic.twitter.com/LkpY8smxzA

— Candy Crush Saga Official (@teams_dream) June 25, 2023