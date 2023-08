10 വർഷം മുൻപ് കാണാതായ ഭർത്താവിനെ ഭിക്ഷക്കാരനായി തെരുവിൽ കണ്ടതും നെഞ്ചുതകർന്ന് ഭാര്യ, ട്വിസ്റ്റ്!

ബല്ലിയ: യു.പിയിലെ ബല്ലിയയിൽ 10 വർഷം മുമ്പ് കാണാതായ ഭർത്താവുമായി ഒരു സ്ത്രീ കൂടിച്ചേർന്നതിന്റെ വീഡിയോ സോഷ്യൽ മീഡിയകളിൽ ഹിറ്റായിരുന്നു. കാണാതായ ഭർത്താവിനെ ആശുപത്രിയിലേക്കുള്ള യാത്രയ്ക്കിടെ കണ്ടെത്തിയ യുവതി ഇവരെ വീട്ടിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വരികയായിരുന്നു. കാണാതായ ഭർത്താവിനെ കണ്ടെത്തിയപ്പോഴുള്ള വികാര നിർഭരമായ വിഡിയോ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായിരുന്നു. എന്നാൽ, വീട്ടിലെത്തിയപ്പോഴാണ് യുവതിക്ക് അമളി മനസിലായത്. യുവതി കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നത് സ്വന്തം ഭർത്താവിനെയല്ല!

വീട്ടിലെത്തിയതിന് ശേഷം എവിടെയായിരുന്നു, എന്തുകൊണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് വന്നില്ല എന്നു തുടങ്ങി ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ യുവതി ചോദിച്ചെങ്കിലും ഇയാൾ ഒന്നിനും മറുപടി പറഞ്ഞിരുന്നില്ല. സംശയം തോന്നിയ ജാനകിയെന്ന സ്ത്രീ യുവാവിന്റെ അടയാളങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു. അപ്പോഴാണ് താൻ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് സ്വന്തം ഭർത്താവിനെയല്ല, ഭർത്താവിന്റെ രൂപസാദൃശ്യമുള്ള മറ്റൊരാളെയാണെന്ന് ജാനകി തിരിച്ചറിയുന്നത്.

പിന്നാലെ യുവാവിനോട് ജാനകി ക്ഷമാപണം നടത്തി. ഭർത്താവെന്ന് കരുതി യുവതി കൂട്ടികൊണ്ടു വന്നയാളുടെ പേര് രാഹുൽ എന്നാണ്. തെറ്റ് തിരിച്ചറിഞ്ഞതോടെ രാഹുലിനെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചു.

In UP’s Ballia, a woman was reunited with her husband who had gone missing 10 years ago. The woman claimed she bumped into her missing husband while she was on her way to hospital. pic.twitter.com/eNGrih1p52

