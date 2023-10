വേശ്യാവൃത്തി ഒരു ‘കൂൾ പ്രൊഫഷനാണ്’: സ്റ്റാൻഡ്-അപ്പ് കൊമേഡിയൻ വിദുഷി സ്വരൂപിന്റെ അതിര് കടന്ന തമാശ, വിമർശനം (വീഡിയോ)

കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷങ്ങളായി ഇന്ത്യയിലെ സ്റ്റാൻഡ്-അപ്പ് കോമഡി ഇടം വൻതോതിൽ വളരുകയാണ്. പലരും തങ്ങളുടെ ഒഴിവുസമയങ്ങളിൽ ഈ സ്റ്റാൻഡ്-അപ്പ് വീഡിയോകളും കോമഡി ഷോകളും കാണുന്നു. ഷോകൾ തത്സമയം കാണുന്നതിന് പലരും ഓഫ്‌ലൈൻ ടിക്കറ്റുകൾ ബുക്ക് ചെയ്യാറുമുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ സ്റ്റാൻഡ്-അപ്പ് കോമഡി താരമായ വിദുഷി സ്വരൂപ് അടുത്തിടെ നടത്തിയ ഒരു പരാമർശം വിവാദമാവുകയാണ്. വേശ്യാവൃത്തിയെ ‘കൂൾ പ്രൊഫഷൻ’ എന്നാണ് വിദുഷി പറയുന്നത്. ഇതിന്റെ വീഡിയോ വൈറലായതിനെത്തുടർന്ന് ഓൺലൈനിൽ വൻ വിമർശനമാണ് യുവതി നേരിടുന്നത്.

വീഡിയോയിൽ അവൾ വേശ്യാവൃത്തിയെ കളിയാക്കുന്നത് കാണാം. ക്ലിപ്പിൽ, വേശ്യാവൃത്തി ഒരു ‘കൂൾ പ്രൊഫഷൻ’ എന്ന് ലേബൽ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് വിദുഷി തന്റെ പരുപാടി ആരംഭിച്ചത്. തൊഴിലിലെ അനുഭവം അത് മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ച് അവൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവളുടെ ഈ നിർവികാരമായ പരാമർശങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയെ ചൊടിപ്പിച്ചു. വേശ്യാവൃത്തിയെ മഹത്വവൽക്കരിച്ചതിന് നിരവധി പേർ അവളെ ആക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്തു.

Feeling sorry for the parent. Who didn’t have time for their kids. Tabhi toh itne bakwaas ban gaye. Bolne wale aur sunnke hasne wale dono bekar hai https://t.co/uFf2e2Uw7G

— Smiti (@Smiti96332878) October 23, 2023