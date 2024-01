സീറ്റിനായി ബസിനുള്ളിൽ സ്ത്രീകളുടെ കൂട്ടത്തല്ല്, ഭയന്ന് കരഞ്ഞ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ: വൈറൽ വീഡിയോ

തിരക്കുള്ള ബസിലെ ഒരു സീറ്റിന് വേണ്ടി സ്ത്രീകൾ തമ്മിൽതല്ലുന്ന വീഡിയോയാണ് ഇപ്പോൾ സൈബർ ലോകത്തെ സംസാരവിഷയം. തെലങ്കാനയിലെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോർപ്പറേഷൻ ബസിൽ നടന്ന സ്ത്രീകളുടെ കൂട്ടയടിയുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുകയാണ്. സഹീറാബാദിൽ നിന്ന് സംഗറെഡ്ഡിയിലേക്ക് പോകുകയായിരുന്ന ബസിലാണ് സ്ത്രീകൾ പൊരിഞ്ഞതല്ല് നടത്തിയത്.

ബസിൽ നിറയെ ആളുകളുണ്ട്. അതിൽ സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും കുട്ടികളും ഉൾപ്പെടുന്നു. ആദ്യം സ്ത്രീകൾ തമ്മിൽ വഴക്കുണ്ടാക്കുന്നതാണ് കാണുന്നത്. എന്നാൽ, അധികം വൈകാതെ തന്നെ അത് കയ്യാങ്കളിയിലെത്തി. അത് ചെറിയ അടിയൊന്നുമല്ല. പരസ്പരം മുടി പിടിച്ചു വലിക്കുകയും, വസ്ത്രത്തിൽ പിടിച്ചു വലിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. രണ്ട് യുവതികളാണ് ഏറ്റവും അധികം പരസ്പരം അക്രമിക്കുന്നത്. മറ്റുള്ളവരും തല്ലിൽ പങ്കാളികളാകുന്നുണ്ട്. ആ സമയത്ത് ബസിലുള്ള കുട്ടികൾ പേടിച്ചിട്ടെന്നോണം കരയുന്നതും കേൾക്കാം. ഒരു പുരുഷൻ സ്ത്രീകളിലൊരാളെ പിടിച്ചു മാറ്റാനും ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്.

Women fought over seats on the RTC bus from #Zaheerabad to #Sangareddy#TSRTC #Telangana #FreeBusTravelForWomen pic.twitter.com/dkGYnJ91wN

