മെഹ്ബൂബ മുഫ്തിയുടെ വാഹനം കാറുമായി കൂട്ടിയിടിച്ച് അപകടം

ശ്രീനഗർ: ജമ്മു കശ്മീരിലെ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയും പിഡിപി പ്രസിഡന്റുമായ മെഹബൂബ മുഫ്തിയുടെ വാഹനം മറ്റൊരു കാറുമായി കൂട്ടിയിടിച്ച് അപകടം. വ്യാഴാഴ്ച ദക്ഷിണ കശ്മീരിലെ അനന്ത്നാഗ് ജില്ലയിലെ സംഗം പ്രദേശത്തായിരുന്നു സംഭവം. മെഹ്ബൂബയ്ക്ക് പരിക്കുകളില്ല. അതേസമയം, അംഗരക്ഷകരില്‍ ഒരു പോലീസുകാരന് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. ഒരു കറുത്ത സ്‌കോര്‍പിയോയിലായിരുന്നു മെഹ്ബൂബ സഞ്ചരിച്ചിരുന്നത്. ഈ വാഹനം മറ്റൊരു കാറുമായി കൂട്ടിയിടിക്കുകയായിരുന്നു.

ഇടിയുടെ ആഘാതത്തില്‍ സ്‌കോര്‍പിയോയുടെ മുന്‍വശത്തിന് സാരമായ കേടുപാടുകള്‍ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപകടത്തിന്‍റെ ചിത്രങ്ങള്‍ പുറത്തെത്തി. പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ സംഭവ സ്ഥലത്തെത്തി. ഖാനാബാലില്‍ തീപ്പിടിത്തത്തില്‍ പരിക്കേറ്റവരെ സന്ദര്‍ശിക്കാനുള്ള യാത്രയിലായിരുന്നു മെഹ്ബൂബ. വാഹനം അപകടത്തില്‍പ്പെട്ടുവെങ്കിലും നേരത്തെ നിശ്ചയിച്ചതനുസരിച്ച് മെഹ്ബൂബ സന്ദര്‍ശനത്തിനായി പോയി.

PDP chief Mehbooba Mufti’s car met with an accident en route to Anantnag in J&K today. The former CM & her security officers escaped unhurt without any serious injuries: PDP Media Cell pic.twitter.com/k8R6VUTA3B

— ANI (@ANI) January 11, 2024