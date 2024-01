റിപ്പബ്ലിക് ദിനം 2024: : ഇന്ത്യയുടെ സൈനികശക്തി വിളിച്ചോതി റിപ്പബ്ലിക്ക് ദിന പരേഡ്, ചരിത്രമായി ‘നാരി ശക്തി’

ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്തിന്റെ 75ാം റി പ്പബ്ലിക് ദിനാഘോഷങ്ങൾക്ക് തുടക്കമായി. കർത്തവ്യപഥിൽ സേനയുടെ റിപ്പബ്ലിക് ദിന പരേഡ് പൂർത്തിയായി. പിന്നാലെ രാജ്യത്തെ വിവിധ കലാരൂപങ്ങൾ അരങ്ങേറുകയാണ്. രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപതി മുർമുവും വിശിഷ്ടാതിഥിയായ ഇമ്മാനുവൽ മക്രോണും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും കർത്തവ്യപഥിൽ സന്നിഹിതരാണ്. 75-ാമത് റിപ്പബ്ലിക് ദിന ആഘോഷങ്ങളോടെ ഇന്ത്യ ഒരു ചരിത്ര നാഴികക്കല്ല് അടയാളപ്പെടുത്തി. നാരീ ശക്തി അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിന് പ്രത്യേക ഊന്നൽ നൽകി, ഇന്ത്യയുടെ സൈനിക ശക്തിയും സാംസ്കാരിക വൈവിധ്യവും പ്രദർശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് രാജ്യ തലസ്ഥാനം കർത്തവ്യ പാതയിൽ ഒരു മഹത്തായ പരേഡ് നടത്തി.

ആദ്യമായാണ് പരേഡിൽ മുഴുവൻ വനിതകളും ഉൾപ്പെട്ട ട്രൈ സർവീസ് സംഘം പങ്കെടുക്കുന്നത്. പതിനഞ്ച് വനിതാ പൈലറ്റുമാർ ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയുടെ ഫ്ലൈ പാസ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമായി. കേന്ദ്ര സായുധ പോലീസ് സേനയുടെ (സിഎപിഎഫ്) സംഘത്തിലും വനിതാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ മാത്രമായിരിക്കും. കഴിഞ്ഞ വർഷം ആദ്യമായി ആർട്ടിലറി റെജിമെൻ്റിലേക്ക് കമ്മീഷൻ ചെയ്ത 10 വനിതാ ഓഫീസർമാരിൽ ഒരാളായ ലെഫ്റ്റനൻ്റുമാരായ ദീപ്തി റാണയും പ്രിയങ്ക സെവ്ദയും കാർത്തവ്യ പാതയിലെ പരേഡിൽ റഡാറും പിനാക റോക്കറ്റ് സംവിധാനവും കണ്ടെത്തുന്ന ‘സ്വാതി’ ആയുധത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി.

#WATCH | The all-women Tri-Services contingent comprising Agniveers and regular recruits proudly marches down the Kartavya Path on #RepublicDay2024

This is the first time an all Tri-Services women soldiers contingent is marching on Kartavya Path pic.twitter.com/0s54JXZ3IF

— ANI (@ANI) January 26, 2024