ഇത് ഫുൾ ചൈനീസ് ആണല്ലോ! സ്റ്റാലിന് ഇഷ്ട ഭാഷയിൽ പിറന്നാൾ ആശംസിച്ച് ബി.ജെ.പി

ചെന്നൈ: ഇന്ത്യൻ സ്‌പേസ് റിസർച്ച് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ (ഐഎസ്ആർഒ) പുതിയ വിക്ഷേപണ സമുച്ചയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തമിഴ് പരസ്യത്തിൽ ചൈനയുടെ പതാകയായിരുന്നു ഡി.എം.കെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. ഇത് ഏറെ വിവാദങ്ങൾക്കും വിമർശനങ്ങൾക്കും കാരണമായി. തർക്കം തുടരുന്നതിനിടെ തമിഴ്‌നാട് മുഖ്യമന്ത്രി എംകെ സ്റ്റാലിൻ്റെ ജന്മദിനത്തിൽ ചൈനീസ് ഭാഷയിൽ ജന്മദിനാശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് ബി.ജെ.പി രംഗത്ത്.

‘തമിഴ്‌നാട് ബി.ജെ.പിയുടെ പേരിൽ, നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി തിരു എം.കെ. സ്റ്റാലിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാഷയിൽ ജന്മദിനാശംസകൾ നേരുന്നു! അദ്ദേഹം ദീർഘായുസ്സോടെയും ആരോഗ്യത്തോടെയും ജീവിക്കട്ടെ!’, ബി.ജെ.പി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

തൂത്തുക്കുടി ജില്ലയിലെ കുലശേഖരപട്ടണത്ത് ഐ.എസ്.ആർ.ഒയുടെ വരാനിരിക്കുന്ന ബഹിരാകാശ പോർട്ടിനെക്കുറിച്ച് തമിഴ്‌നാട് മന്ത്രി നൽകിയ പത്രപരസ്യത്തിൽ ചൈനീസ് പതാക ഘടിപ്പിച്ച റോക്കറ്റിനെ തുടർന്ന് ഡി.എം.കെയും ബി.ജെ.പിയും തമ്മിലുള്ള വാക്പോരിനിടെയാണ് പരിഹാസം. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി സ്‌പേസ്‌പോർട്ടിൻ്റെ തറക്കല്ലിടൽ ചടങ്ങിന് മുന്നോടിയായാണ് ബുധനാഴ്ച എല്ലാ പ്രമുഖ ദിനപത്രങ്ങളിലും പരസ്യം വന്നത്. പരസ്യം നൽകിയ ഡിഎംകെ നേതാവ്, ഫിഷറീസ് മന്ത്രി അനിത ആർ രാധാകൃഷ്ണൻ, ഇത് ഡിസൈനറുടെ പിഴവ് ആണെന്നും പാർട്ടിക്ക് മറ്റ് ഉദ്ദേശ്യങ്ങളൊന്നുമില്ലെന്നും വാദിച്ചു.

എന്നിരുന്നാലും, ബഹിരാകാശ സാങ്കേതികവിദ്യയിലെ ഇന്ത്യയുടെ വിജയത്തെ പാർട്ടി അവഗണിക്കുകയാണെന്നും മാപ്പ് പറയണമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി മോദി ആരോപിച്ചതിന് പിന്നാലെ ഡി.എം.കെ ബിജെപിയിൽ നിന്ന് കടുത്ത വിമർശനത്തിന് വിധേയമായി. കിഴക്കൻ ലഡാക്കിലെ നിയന്ത്രണ രേഖയിലെ ചൈനീസ് നുഴഞ്ഞുകയറ്റത്തിനെതിരെ പ്രധാനമന്ത്രി കണ്ണടച്ചുവെന്ന് ആരോപിച്ച് ഡിഎംകെ തിരിച്ചടിച്ചു. പരുന്തിൻ്റെ കണ്ണുകളുള്ള ഒരു പേപ്പർ പരസ്യത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ചൈനീസ് പതാക കാണാൻ കഴിയും, എന്നിട്ടും കഴിഞ്ഞ 10 വർഷമായി ഇന്ത്യൻ പ്രദേശത്ത് ചൈനീസ് പതാക ഉയർത്തിയതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടുകൾക്ക് നേരെ കണ്ണടച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നായിരുന്നു ഡിഎംകെ എംപി പി വിൽസൺ ട്വീറ്റ് ചെയ്തത്.

On behalf of @BJP4Tamilnadu, here’s wishing our Honourable CM Thiru @mkstalin avargal a happy birthday in his favourite language! May he live a long & healthy life! pic.twitter.com/2ZmPwzekF8

— BJP Tamilnadu (@BJP4TamilNadu) March 1, 2024