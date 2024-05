കോഴിക്കോട്: ജീവനക്കാരുടെ മിന്നല്‍ പണിമുടക്കിനെ തുടര്‍ന്ന് കരിപ്പൂരില്‍ എയര്‍ ഇന്ത്യ എക്‌സ്പ്രസിന്റെ കൂടുതല്‍ വിമാനങ്ങള്‍ റദ്ദാക്കി. ഇതുവരെ 12 സര്‍വീസുകളാണ് റദ്ദാക്കിയത്. യാത്ര പുനഃക്രമീകരണത്തിനോ പണം മടക്കി വാങ്ങുന്നതിനോ അവസരമുണ്ടെന്നാണ് എയര്‍ ഇന്ത്യയുടെ വിശദീകരണം. റാസല്‍ ഖൈമ, ദുബായ്, ജിദ്ദ, ദോഹ, ബഹറിന്‍, കുവൈറ്റ് എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കുള്ള വിമാന സര്‍വീസുകളാണ് റദ്ദാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നുള്ള മസ്‌കറ്റ്, ദുബായ്, അബുദാബി വിമാനങ്ങളും നെടുമ്പാശ്ശരിയില്‍ നിന്നുള്ള ഷാര്‍ജ മസ്‌കറ്റ് വിമാനങ്ങളും റദ്ദാക്കി.

കരിപ്പൂരില്‍ റദ്ദാക്കിയ എയര്‍ ഇന്ത്യ എക്‌സ്പ്രസ് വിമാനങ്ങള്‍

08.00 AM- റാസല്‍ ഖൈമ

8-25 AM ദുബായ്

8:50 AM- ജിദ്ദ

09.00 AM – കുവൈത്ത്

9:35 AM- ദോഹ

9-35 AM- ദുബൈ

10-30 AM- ബഹ്റൈന്‍

5-45 PM- ദുബായ്

7-25 PM ദോഹ

8-10 PM കുവൈത്ത്

8-40 PM ബഹ്റൈന്‍

9-50 PM ജിദ്ദ