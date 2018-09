രാജീവ് ഗാന്ധി വധം: രാഹുലിന് നന്ദിയറിയിച്ച് നളിനി

ചെന്നൈ: രാജീവ് ഗാന്ധിയെ വധക്കേസില്‍ ജയില്‍ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്ന നളിനി ശ്രീഹരന്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയോട് നന്ദി പറഞ്ഞു. പിതാവിന്റെ ഘാതകരോട് ക്ഷമിച്ചതിനും മോചനത്തെ എതിര്‍ക്കാതിരുന്നതിനുമാണ് നളിനി നന്ദി അറിയിച്ചത്. സിഎന്‍എന്‍ ന്യൂസ് 18 നളിനിയുമായി കത്തിലൂടെ നടത്തിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് അവര്‍ ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്.

കേസില്‍ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്നവരെ മോചിപ്പിക്കുന്നതിനായി തമിഴ്‌നാട് സര്‍ക്കാര്‍ നടത്തുന്ന ചര്‍ച്ചകള്‍ കൊഴുക്കുന്നതിനിടെയാണ് നളിനിയുടെ പ്രതികരണം. നളിനിയുടെ ഭര്‍ത്താവായ മുരുകന്‍, ശാന്തന്‍, പേരറിവാളന്‍, രവി ചന്ദ്രന്‍, റോബര്‍ട്ട്, പയസ്, ജയകുമാര്‍ എന്നിവരാണ് രാജീവ് ഗാന്ധി വധക്കേസില്‍ ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചു വരുന്നത്.

