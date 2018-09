ന്യൂ​ഡ​ല്‍​ഹി: ആ​ധാ​ര്‍ വി​വ​ര​ങ്ങ​ള്‍ ചോ​ര്‍​ത്താ​ന്‍ ക​ഴി​യു​മെ​ന്ന ഹ​ഫിം​ഗ്ട​ണ്‍ പോ​സ്റ്റി​ന്‍റെ അ​ന്വേ​ഷ​ണ റി​പ്പോ​ര്‍​ട്ട് ത​ള്ളി യു​ഐ​ഡി​ഐ​എ രംഗത്ത്. ആധാർ വിവരങ്ങൾ ഹാ​ക്ക് ചെ​യ്തെ​ന്ന റി​പ്പോ​ര്‍​ട്ട് തീർത്തും നി​രു​ത്ത​ര​വാ​ദ​പ​ര​വും അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ര​ഹി​ത​വു​മാ​ണെ​ന്ന് യു​ഐ​ഡി​എ​ഐ പ​ത്ര​ക്കു​റി​പ്പി​ല്‍ അ​റി​യി​ച്ചു.

#PressStatement

UIDAI hereby dismisses a news report appearing in social and online media about Aadhaar Enrolment Software being allegedly hacked as completely incorrect and irresponsible. 1/n

— Aadhaar (@UIDAI) September 11, 2018