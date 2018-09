ദുബൈയിൽ നാല് വയസ്സുകാരിയുടെ കാൽ എസ്കലേറ്ററിൽ കുടുങ്ങി

View this post on Instagram

تمكن أفراد شرطة دبي من تخليص طفلة تبلغ من العمر 4 أعوام بعدما علقت قدمها بطرف سلم كهربائي في أحد مراكز التسوق، نتيجة خلل ميكانيكي في السلم. . وقال مدير إدارة البحث والإنقاذ في شرطة دبي المقدم عبد الله بيشوه أن السلم توقف آلياً بمجرد انحصار قدم الطفلة التي كانت ترتدي حذاء رياضياً، وعمد رجال الإنقاذ إلى قصه وسحب رجل الصغيرة من دون أن تتعرض لأي أذى. . وأفاد بأن السلالم المزودة بإجراءات السلامة تتوقف فوراً في الحالات الطارئة، مؤكداً ضرورة إيقاف السلم من قبل الجمهور باستخدام زر الطوارئ إذا لم يتوقف تلقائياً. . وحذر بيشوه أولياء الأمور من خطر استخدام الأطفال للسلالم الكهربائية والمصاعد بمفردهم، إذ لا بد من مرافقتهم وتنبيههم المستمر بالطرق الآمنة للاستخدام الصحيح، وضرورة تحذيرهم من اللهو بهذه المرافق. . #آراء_الإخبارية