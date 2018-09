ലക്‌നൗ: ഡ്യൂട്ടി സമയത്ത് പരസ്യമായി മദ്യപിച്ച പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് സസ്‌പെന്‍ഷന്‍. ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ മൊറാദാബാദിലാണ് സംഭവം. മൂന്നു പോലീസുക്കാരെയാണ് സസ്‌പെന്‍ഡ് ചെയ്തത്.

ഇവര്‍ മദ്യപിക്കുന്ന വീഡിയോ വലിയ രീതിയില്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയകളില്‍ ഷെയര്‍ ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇത് ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് മേലുദ്യോഗസ്ഥരുടെ നടപടി.എന്നാല്‍ ആരാണ് ഈ വീഡിയോ എടുത്തതെന്ന് ഇതുവരെ പിടിക്കിട്ടിയിട്ടില്ല. യൂണിഫോമിലായിരുന്നു ഇവരുടെ മദ്യപാനം. ഡ്യൂട്ടി സമയത്താണ് പോലീസ്‌കാര്‍ മദ്യപിച്ചതെന്ന് തെളിഞ്ഞതായി അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു.

Moradabad: 3 policemen suspended after a video of them in which they’re drinking liquor went viral on social media. SSP says,’we’ve suspended 3 men after a video in which they can be seen consuming liquor went viral. They were drinking on duty. Source of video’s unknown as yet’ pic.twitter.com/L7a3yc2WwH

— ANI UP (@ANINewsUP) September 13, 2018