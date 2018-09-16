പ്രവാസികൾക്ക് ആശ്വാസകരമായ തീരുമാനവുമായി യുഎഇ

അബുദാബി: റിട്ടയർമെന്റിന് ശേഷവും ഇനി പ്രവാസികൾക്ക് യുഎഇയിൽ തങ്ങാം. യുഎഇ വൈസ് പ്രസി‍ഡന്റും പ്രധാനമന്ത്രിയും ദുബായ് ഭരണാധികാരിയുമായ ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് അൽ മക്തൂമാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. എന്നാൽ എത്ര നാളത്തേക്ക് യുഎഇയിൽ താങ്ങാൻ കഴിയുമെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല. കൂടാതെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ മേഖലയിലെ വൈദ്യുതി ബിൽ കുറയ്ക്കുമെന്നും ദുബായ് ഭരണാധികാരി വ്യക്തമാക്കി.

ترأست اجتماعا لمجلس الوزراء أقررنا خلاله تخفيض رسوم كهرباء الهيئة الاتحادية للكهرباء على القطاع الصناعي بالدولة .. كما اعتمدنا نظاما يسمح للإخوة الوافدين بالإقامة طويلة الأمد بعد التقاعد .. بدأنا اليوم الاجتماع الأول للمجلس بعد الإجازة واستأنفنا مباشرة مسيرة تعزيز اقتصادنا الوطني pic.twitter.com/9kXabVshR9

— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) September 16, 2018