ഉത്തര്‍പ്രദേശ്: യാത്രയ്ക്കിടെ പ്രസവ വേദന കൊണ്ട് തളര്‍ന്ന യുവതിയെ കൈകളിലെടുത്ത് ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ച് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍. റെയില്‍വേ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ സോനു കുമാര്‍ രജൗരയാണ് യുവതിയെ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചത്. സോനു കുമാറിന് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ അഭിനന്ദന പ്രവാഹമാണ്. ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ മഥുര കണ്‍ടോണ്‍മെന്റ് സ്റ്റേഷനിലാണ് സംഭവം. ഹത്രാസില്‍ നിന്നും ഫരീദാബാദിലേക്കുള്ള ട്രെയിന്‍ യാത്രയ്ക്കിടെയാണ് ഭാവന എന്ന യുവതിയ്ക്ക് പ്രസവ വേദന ആരംഭിക്കുകയായിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് അവര്‍ മഥുര സ്റ്റേഷനില്‍ ഇറങ്ങി.

Mathura: Policeman carried pregnant woman in arms to help her reach hospital. SO Hathras City says, “I saw woman was in pain&her husband was asking people for help. I called for ambulance, but it wasn’t available. So I took her to hospital where she gave birth to a baby.” (14.09) pic.twitter.com/4XshUKFsil

— ANI UP (@ANINewsUP) September 15, 2018