ഗാന്ധി ജയന്തി ലോഗോയും വെബ്സൈറ്റും രാഷ്ട്രപതി പുറത്തിറക്കി

ന്യൂഡല്‍ഹി: ഗാന്ധിജിയുടെ 150ാം ജന്മദിനത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ലോഗോയും ബെബ്‌സൈറ്റും പുറത്തിറക്കി. ഡല്‍ഹിയില്‍ നടന്ന ചടങ്ങില്‍ രാഷ്ട്രപതി രാംനാഥ് കോവിന്ദാണ് ഇവ പ്രകാശനം ചെയ്തത്. റയില്‍വേ, എയര്‍ ഇന്ത്യ, പൊതു ബസ്സുകള്‍, സര്‍ക്കാര്‍ വെബസൈറ്റുകള്‍, മറ്റ് പൊതു മേഖല സ്ഥാപനങ്ങളിലെല്ലാം ഈ ലോഗോ ഉപയോഗിക്കും. ഗാന്ധിയന്‍ പഠനങ്ങള്‍, വീഡിയോകള്‍, പുസ്തകങ്ങള്‍, സാഹിത്യം, ചിത്രങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയവ ഉള്‍പ്പെട്ടതാണ് പുതിയ വെബ്സൈറ്റ്.

#PresidentKovind launches the logo and web portal (https://t.co/YkGdrfVMJy ) for commemoration of 150th birth anniversary of Mahatma Gandhi at Rashtrapati Bhavan pic.twitter.com/KuRnQLyjk1

— President of India (@rashtrapatibhvn) September 18, 2018