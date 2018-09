ഐ.എസ്.എല്ലിന്റെ പുതിയ സീസണ്‍ തുടങ്ങാന്‍ ദിവസങ്ങള്‍ മാത്രം ബാക്കി നില്‍ക്കെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സ് തങ്ങളുടെ ജേഴ്സി സ്‌പോണ്‍സറെ പ്രഖ്യാപിച്ചു. സിക്സ് 5 സിക്സ് എന്ന കമ്ബനിയാവും ഈ കൊല്ലം കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് ജേഴ്സി നിര്‍മിച്ചു നല്‍കുക. ഇന്ന് കൊച്ചിയില്‍ നടക്കുന്ന ജേഴ്സി പ്രകാശനത്തിന് തൊട്ടുമുന്‍പാണ് സിക്സ് 5 സിക്സിനെ അടുത്ത സീസണിലേക്കുള്ള ജേഴ്സി നിര്‍മാതാക്കളായി കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

Six5Six are our new kit sponsor! Are you ready for the grand unveiling? #LetsFootball#KeralaBlasters #HeroISL pic.twitter.com/Z67gFVOWtW

— Kerala Blasters FC (@KeralaBlasters) September 26, 2018