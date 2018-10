തിരുവനന്തപുരം: ക്ഷേത്രദര്‍ശനം കഴിഞ്ഞ് മടമവേ, കാറപകടത്തില്‍ പരിക്കേറ്റ് ഗുരുതരാവസ്ഥയില്‍ കഴിയുന്ന വയലിനിസ്റ്റ് ബാലഭാസ്‌കറിന്റെയും ഭാര്യ ലക്ഷ്മിയുടേയും ചികിത്സയ്ക്കായി എയിംസില്‍ നിന്ന് ഡോക്ടറെ കൊണ്ടുവരാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് എംപി ശശി തരൂര്‍. ട്വിറ്ററിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തിയത്. ബാലഭാസ്‌കറിനും ലക്ഷ്മിക്കും വേണ്ടി എയിംസില്‍ നിന്ന് ന്യൂറോ സര്‍ജനെ എത്തിക്കാന്‍ താന്‍ ശ്രമം നടത്തുന്നുണ്ടെന്ന് ശശി തരൂര്‍ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. ഇക്കാര്യം എയിംസ് ഡയക്ടറോടും ആരോഗ്യമന്ത്രി ജെ.പി നദ്ദയോടും സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.

Spoke to AIIMS Director Dr Guleria & HealthMinister @jpnadda to seek their help for injured Thiruvananthapuram violinist BalaBhaskar. State Govt had requested this but the issue had not reached the Minister. He has graciously agreed to send a consultant neurosurgeon urgently.

എന്നാല്‍ മന്ത്രിയില്‍ നിന്ന് ഔദ്യോഗികമായ ഉറപ്പൊന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നും സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരും ഇതിനായി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്നും എംപി പറഞ്ഞു. സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരും എയിംസില്‍ നിന്നും ഡോക്ടര്‍മാരെ എത്തിക്കാന്‍ ശ്രമം നടത്തുന്നുണ്ടെന്നും എന്നാല്‍ നിര്‍ഭാഗ്യവശാല്‍ അക്കാര്യം കേന്ദ്ര മന്ത്രിയുടെ മുന്നില്‍ എത്തിയിട്ടില്ലെന്നും തരൂര്‍ പറയുന്നു. ബാലഭാസ്‌കറിന്റെ കാര്യം സംസാരിച്ചപ്പോള്‍ അടിയന്തരമായി ഒരു ന്യൂറോ സര്‍ജനെ കേരളത്തിലേക്ക് അയക്കാമെന്ന് മന്ത്രി സമ്മതിച്ചതായും തരൂര്‍ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചെന്ന് ബാലഭാസ്‌കറിന്റെ ബന്ധുക്കളെ കണ്ടിരുന്നു.

At 11:30pm last night visited the family of violinist BalaBhaskar at Ananthapuri Hospital & informed them of the Minister's positive reply. Sadly as of now the Director of @aiims_newdelhi has still not received official clearance from @JPNadda or the HealthMinistry. Am pressing!

— Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) September 30, 2018