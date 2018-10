ന്യൂഡല്‍ഹി: നിക്ഷേപ പദ്ധതി ചര്‍ച്ചയ്ക്കിടെ കുവൈറ്റ് പ്രതിനിധിയുടെ പേഴ്‌സ പാക്കിസ്ഥാന്റെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ മോഷ്ടിച്ചു. ദൃശ്യങ്ങള്‍ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ വൈറലായതോടെ നാണക്കേടിലാണ് പാക്കിസ്ഥാന്‍. പാക്ക് മാധ്യമങ്ങളാണ് മോഷണ ദൃശ്യങ്ങള്‍ പുറത്തു വിട്ടത്.

ആറ് സെക്കന്റുകളുള്ള വീഡിയോയാണ് പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത്. ചര്‍ച്ചക്കു ശേഷം കുവൈറ്റ് പ്രതിനിധി പേഴ്‌സ് മേശമേല്‍ മറന്നു വച്ച് പോകുകയായിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് ഇവിടെയെത്തിയ പാക്കിസ്ഥാനിലെ ക്ലാസ് 20 ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ പേഴ്‌സ് എടുത്ത് തന്റെ പോക്കറ്റിനുള്ളില്‍ വെക്കുന്നത് വീഡിയോയില്‍ കാണാം.

Grade 20 GoP officer stealing a Kuwaiti official’s wallet – the official was part of a visiting delegation which had come to meet the PM pic.twitter.com/axODYL3SaZ

— omar r quraishi (@omar_quraishi) September 28, 2018