ഗ്ലാസിന് നേരെ എറിഞ്ഞ കല്ല് തിരികെ വന്ന് മുഖത്ത് കൊണ്ടു; പണി പാളിയ വിഷമത്തിൽ കള്ളൻ, വീഡിയോ കാണാം

രസകരമായ ഒരു മോഷണശ്രമത്തിന്റെ വീഡിയോയാണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലാകുന്നത്. കടയുടെ മുന്നിലെ ഗ്ലാസ് തകര്‍ക്കുവാനായി മോഷ്ടാവ് എറിഞ്ഞ കല്ല് തിരികെ വന്ന് മോഷ്ടാവിന്റെ മുഖത്ത് തന്നെ കൊണ്ടു. വേദനകൊണ്ട് പുളഞ്ഞ ഇദ്ദേഹം നിലത്തേക്കു വീഴുന്നതും ദൃശ്യങ്ങളില്‍ വ്യക്തമാണ്. മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കല്ല് എറിഞ്ഞ് ഗ്ലാസ് തകര്‍ക്കുവാന്‍ ഇദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചുവെങ്കിലും മൂന്നമത്തെ തവണയാണ് കല്ല് മുഖത്ത് കൊള്ളുന്നത്. ഉടൻ തന്നെ കള്ളൻ ഇവിടെ നിന്നും പോകുകയും ചെയ്തു.

വീഡിയോ കാണാം;

BAD LUCK BANDIT: A surveillance video shows a would-be burglar getting knocked out after throwing a brick at bulletproof glass. Can someone say karma? https://t.co/zxBTjQkxAs pic.twitter.com/LGN6XGWMfB

— KSN News Wichita (@KSNNews) October 2, 2018