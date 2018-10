സംഗീതസംവിധായകനും വയലിനിസ്റ്റുമായിരുന്ന ബാലഭാസ്‌കറിന്റെ വേര്‍പാട് സംഗീതലോകത്തിന് ഒരു ആഘാതമായിരുന്നു. സുഹൃത്തുക്കളും ആ ഷോക്കിൽ നിന്ന് മുക്തരായിട്ടില്ല. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം വിവാഹ വാര്‍ഷികത്തോടത്തോടനുബന്ധിച്ചു ബാലഭാസ്‌കര്‍ നല്‍കിയ ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവ് പങ്കുവെക്കുകയാണു സംഗീത സംവിധായകന്‍ ഇഷാന്‍ ദേവ്. വീഡിയോയുടെ ഒപ്പം ഒരു കുറിപ്പും ഇഷാൻ പങ്കുവെക്കുകയുണ്ടായി.

‘ കൂടെ നില്ക്കാന്‍ പറഞ്ഞു ജീവന്‍ തന്നു കൂടെ നിന്നു ,അടി വച്ചപ്പോ പിണങ്ങിയപ്പോ പിറകവന്നു വീണ്ടും വീണ്ടും ,കൂടെ ഉള്ള എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളെ കാവലാക്കി ഞാനില്ലാത്തപ്പോ, എനിക്ക് കിട്ടാത്തപ്പോ പരാതി പറയാതെ കൂടെ ഓടി ,അവസാനം വരെ കൂടെ ഉണ്ടാകുമെന്നു പറഞ്ഞു പറ്റിച്ചു ഞങ്ങളെ വിട്ടു പോക്കളഞ്ഞതെന്താ അണ്ണാ .കരയാനും കരയിക്കാനും അണ്ണന്‍ തന്നാ പണ്ടും മിടുക്കന്‍. Miss you Baaluannaa …See you in heaven.’

വീഡിയോ കാണാം;