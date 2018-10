മീ ടൂ ക്യാമ്പെയിന്‍; ഗോപീ സുന്ദറും കുടുങ്ങി- ഗുരുതര ആരോപണങ്ങള്‍

തിരുവന്തപുരം: സി.പി.എം. എം.എല്‍.എയും നടനുമായ മുകേഷിനെതിരായ ആരോപണത്തിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ പ്രമുഖ സംഗീത സംവിധായകന്‍ ഗോപീസുന്ദറിനെതിരെയും മീ ടു ക്യാമ്പെയിന്‍. ഇന്ത്യ പ്രൊട്ടെസ്റ്റ് എന്ന ട്വിറ്റര്‍ പേജിലാണ് ഗോപീസുന്ദറിനെതിരായ ഗുരുതര ആരോപണങ്ങള്‍ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. പെണ്‍കുട്ടിയടെ പേര് വെളിപ്പെടുത്താതെയാണ് ട്വീറ്റ്.

പെണ്‍കുട്ടിയുടെ വെളിപ്പെടുത്തല്‍ ഇങ്ങനെയാണ്.

അന്ന് തനിക്ക് 18 വയസ്സുപോലും പ്രായമായിരുന്നില്ല. അന്നാണ് ആദ്യമായി ദുരനുഭവമുണ്ടാകുന്നത്. ഗോപീസുന്ദറിന് 34 വയസെങ്കിലും പ്രായം കാണും. അദ്ദേഹം എനിക്കൊരു റോള്‍മോഡല്‍ ആയിരുന്നു. സംഗീത ലോകത്ത് അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം നിന്ന് പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ ഏറെ ആഗ്രഹമുള്ളൊരു വ്യക്തിയായിരുന്നു താന്‍. ആദ്യം തന്നെ ഫോണില്‍ വിളിക്കുകയുണ്ടായി, പിന്നീട് സംസാരം വഴിമാറാന്‍ തുടങ്ങി.

So #TimesUp for Gopi Sundar or Gopi Sunder!!

The "big shot music director from the south" as the victim describes, against whom nobody dares to talk.

The victim has demanded anonymity. Why? Because our system doesn't have the guts to face the truth. #MeTooIndia #MeToo pic.twitter.com/NILAMhlmnf

— India Protests (@protestingindia) October 9, 2018