അഭിഭാഷകന്‍ ട്രാഫിക് പോലീസുകാരെ കൈയേറ്റം ചെയ്തു; ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത്

ദേവന്‍ഗരെ: മദ്യപിച്ച് വാഹനമോടിച്ചതിന് തന്നെ പിടികൂടിയ ട്രാഫിക് പോലീസുകാരെ കൈയേറ്റം ചെയ്‌ത്‌ അഭിഭാഷകൻ. കര്‍ണാടകയിലെ ദേവന്‍ഗരെയിലാണ് സംഭവം. റോഡരികിലെ വില്‍പ്പനക്കാരന്റെ പക്കല്‍നിന്ന് മണ്‍പാത്രമെടുത്ത് ട്രാഫിക് പോലീസുദ്യോഗസ്ഥന്റെ തലയ്ക്ക് അടിക്കുന്ന അഭിഭാഷകന്‍ രുദ്രപ്പ രണ്ടാമത്തെയാളെ റോഡിലേക്ക് തള്ളിയിടുന്നതും വീഡിയോയില്‍ കാണാം.

#WATCH: A man who was allegedly drunk assaulted two traffic policemen in Karnataka’s Davangere earlier today. Police arrested the man and a case has been registered against him. pic.twitter.com/kahGksU0A7

