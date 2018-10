ടെന്നീസ് താരം സാനിയ മിര്‍സയുടെ ബേബി ഷവര്‍ ദൃശ്യങ്ങള്‍ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഏറെ വിമർശനം ഏറ്റുവാങ്ങിയിരുന്നു. തന്റെ അശ്ലീലം കണ്ടെത്തിയവർക്ക് മറുപടിയുമായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ താരം. സാനിയയുടെ ശരീരഭാരവും വസത്രധാരണവുമാണ് ഇവര്‍ക്ക് പ്രശ്‌നം. ഗര്‍ഭകാലത്തില്‍ സ്ത്രീകളുടെ ശരീരഭാരം വര്‍ധിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമാണെന്നും എന്നാല്‍ അങ്ങനെയുള്ളപ്പോള്‍ വസ്ത്രധാരണത്തില്‍ അല്‍പ്പം കൂടി ശ്രദ്ധവേണമെന്നുമാണ് ചിലർ വ്യക്തമാക്കിയത്. ഇതിനെതിരെയാണ് താരത്തിന്റെ മറുപടി.

നിങ്ങളും അമ്മയുടെ ഗര്‍ഭപാത്രത്തില്‍ നിന്ന് തന്നെയല്ലേ വന്നത്. സ്ത്രീകള്‍ ഗര്‍ഭം ധരിക്കുകയെന്നാല്‍ അവര്‍ രോഗികളാകുകയോ തൊട്ടുകൂടാത്തവരാകുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്. ഗര്‍ഭവതികളായിരിക്കുന്ന വേളയിലും അവര്‍ സാധാരണ മനുഷ്യരാണ്. അവര്‍ക്കും സാധാരണ ജീവിതം നയിക്കണം സാനിയ പറഞ്ഞു.

Or become a corpse!!! They are still ‘NORMAL’ human beings and are still allowed to live a normal life!! so pls take your heads out of your a** and think where exactly you came from too..your mother’s womb!! #ittakesallkindstomakethisworld #dumidiots too !!

— Sania Mirza (@MirzaSania) October 12, 2018