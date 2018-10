മീടൂ ക്യാമ്പെയിനില്‍ കുടുങ്ങി ബോളിവുഡ് സൂപ്പര്‍ സ്റ്റാര്‍ സല്‍മാന്‍ ഖാനും. നടിയും ബിഗ് ബോസ് മത്സരാര്‍ത്ഥിയായിരുന്ന പൂജ മിശ്രയാണ് സല്‍മാന്‍ ഖാനെതിരെ ആരോപണമുന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത്. സുല്‍ത്താന്റെ ഷൂട്ടിംഗിനിടെയാണ് സംഭവം നടന്നതെന്ന് പൂജ തന്റെ ട്വീറ്റിലൂടെ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

സല്‍മാന്‍ ഖാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരന്‍മാരും തന്നെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ചുവെന്നാണ് നടിയുടെ വെളിപ്പെടുത്തല്‍. നടന്‍ ശത്രുഘാന്‍ സിന്‍ഹ തന്നെ ബ്ലാക് മെയില്‍ ചെയ്യാന്‍ തന്റെ ഫോണും ലാപ്‌ടോപും അപഹരിച്ചു എന്നും താരം പറയുന്നു. സുല്‍ത്താന്റെ ഷൂട്ടിംഗിനിടെയാണ് സംഭവം നടന്നതെന്നും പൂജ പറയുന്നു.

Actress and the Model Pooja Mishra is openly accusing Salman Khan and other actors for sexually harassing her in the bollywood industry. She is the latest one raising the voice on #MeToo campaign. #PoojaMishra #SalmanKhan #BollywoodMeToo pic.twitter.com/djYFu2ANXS

— Ind Samachar (@indsamachar) October 11, 2018