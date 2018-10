സംഗീതവും നൃത്തവുമായി രാജ്യം നവരാത്രി കൊണ്ടാടുമ്പോള്‍ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ട്രെയിനില്‍പ്പെട്ടുപോയാല്‍ എന്ത് ചെയ്യും. ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും പങ്കെടുക്കുന്ന ആഘോഷങ്ങളോര്‍ത്ത് നെടുവീര്‍പ്പിട്ട് പുറത്തെ കാഴ്ച്ചയും കണ്ടിരിക്കാമെന്നാണോ. അല്ലെന്ന് തെളിയിക്കുകയാണ് ഒരു കൂട്ടം സ്ത്രീകള്‍. ആടിയും പാടിയും ട്രെയിനില്‍ ഇവര്‍ ഗര്‍ബ ആഘോഷിച്ചപ്പോള്‍ മറ്റ് യാത്രക്കാര്‍ക്കും അതൊരു ഉത്സവപ്രതീതിയായി.

എന്തായാലും ഈ സ്ത്രീകളുടെ ആഘോഷത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ സാക്ഷാത്് റെയില്‍വേ മന്ത്രി പീയുഷ് ഗോയല്‍ തന്നെ അത് ട്വീറ്റു ചെയ്തു. ഇത്തരത്തിലൊരു അനുഭവം റെയില്‍വേയ്ക്ക് മാത്രമേ സമ്മാനിക്കാനാകൂ എന്ന കുറിപ്പോടെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ട്വീറ്റ്. മണിക്കൂറുകള്‍ക്കകം സോഷ്യല്‍ മീഡിയ ഈ ദൃശ്യം ഏറ്റെടുത്തു. അഞ്ച് മണിക്കൂറിനുള്ളില്‍ 800 റീ ട്വീറ്റും 2600 ലൈക്കുമാണ് യാത്രക്കാരികളുടെ ഗര്‍ബ വീഡിയോ നേടിയത്. എന്തായാലും യാത്രയിലും ഗര്‍ബയുടെ സ്പിരിറ്റ് പകര്‍ന്ന സ്ത്രീകള്‍ക്ക് രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൡ നിന്ന് അഭിനന്ദനം കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.

Now this is an experience only Indian Railways can provide! pic.twitter.com/mM0fTfk89F

— Piyush Goyal Office (@PiyushGoyalOffc) October 17, 2018