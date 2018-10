ന്യൂഡല്‍ഹി : ശബരിമല വിധിയോട് അതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിച്ച് രാജ്യസഭ അംഗമായ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖര്‍. ശബരിമല വിധിയെ എതിര്‍ത്ത് കേരളത്തില്‍ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന അയ്യപ്പ നാമജപയാത്രക്ക് അനുകൂലമായ ട്വിറ്റുകളും രാജീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ശബരിമല സ് ത്രീ പ്രവേശനം സംബന്ധിയായ വിധി സ് ത്രീകളോടുളള വിവേചനമെന്ന വിഷയത്തിലുപരി ലക്ഷക്കണക്കിന് വരുന്ന സ്തീ പുരുഷ വിശ്വാസികളുടെ ഹിന്ദുധര്‍മ്മ ആചാരങ്ങളേയാണ് തച്ചുടക്കുന്നതെന്ന് രാജീവ് പറഞ്ഞു.

My humble rqst to those leading n partcpatng in #SaveSabarimala – Pls make it inclusive n ensure ALL Hindu communities r included n also ensure this is not seen as just abt publicitygrabbing n politics 🙏🏻#SwamiSharanam 🙏🏻

