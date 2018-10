View this post on Instagram

وفاة مسن وحفيدين في حريق شقة بعجمان أسفر حادث حريق شقة في بناية سكنية في منطقة الراشدية في إمارة عجمان، عن وفاة مسن عربي يبلغ من العمر 69 عاماً وطفلين من أحفاده 4 سنوات و سنتين. وأفاد نائب المدير العام للإدارة العامة للدفاع المدني عجمان، العميد راشد جاسم مجلاد، بأن منصة العمليات المشتركة بشرطة عجمان، تلقت بلاغاَ عند الساعة 12:06 ظهر اليوم، وانتقلت على الفور فرق الدفاع المدني والاسعاف الوطني إلى موقع الحادث، وعند الوصول اقتحمت الفرقة الشقة ونقلت الأشخاص إلى مسعفي الإسعاف الوطني للحصول على أمل من إنقاذهم ونقلهم بأسرع وقت إلى مستشفى الشيخ خليفة بن زايد عجمان. وأشار مجلاد أن البلاغ جاء متأخراً من أحد المارة الذي شاهد الدخان يتصاعد من الشقة في الدور الرابع من بناية سكنية مكونة من ستة أدوار، وأبلغ الدفاع المدني حول الحادثة، وعلى الفور انتقلت فرقة من مركز الإدارة والرميلة إلى موقع الحادث، وعند وصول الفرق تبين أن الحريق التهم محتويات الشقة وأسفر عنه اختناق الجد وحفيديه وإصابتهم بحروق بسيطة. وناشد مجلاد ملاك المباني السكنية من التأكد من صلاحية أجهزة إنذار الحريق وصيانتها بشكل دوري، وذلك للحفاظ على سلامة سكان المباني وحماية أرواحهم وممتلكاتهم. #الدفاع_المدني #الإعلام_الأمني #عجمان #الإمارات #ajman997 18/10/2018