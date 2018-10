പനാജി: ആഡംബര വിനോദസഞ്ചാര കപ്പലില്‍ സുരക്ഷാ മുന്നറിയിപ്പുകള്‍ അവഗണിച്ച് സെല്‍ഫിയെടുത്ത് മഹാരാഷ്ട്രാ മുഖ്യമന്ത്രി ദേവേന്ദ്ര ഫട്നാവിസിന്റെ ഭാര്യ അമൃത ഫട്നാവിസ്. മുംബൈ- ഗോവ റൂട്ടില്‍ സര്‍വീസ് തുടങ്ങിയ ആഡംബര വിനോദസഞ്ചാര കപ്പലിന്റെ അരികില്‍ അമൃത ഫട്നാവിസ് അപകടകരമായ രീതിയില്‍ ഇരുന്ന് സെല്‍ഫി എടുക്കുന്നതിന്റെ വീഡിയോ പുറത്തു വന്നു.

#WATCH: Amruta Fadnavis, wife of Maharashtra CM Devendra Fadnavis, being cautioned by security personnel onboard India's first domestic cruise Angria. She had crossed the safety range of the cruise ship. pic.twitter.com/YYc47gLkHd

— ANI (@ANI) October 21, 2018