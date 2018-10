ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದೀಜಿಯವರ ಕಂಠದಿಂದ ಗಾನಸುಧೆ.ಇಂದು what's app ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇವಿಸ್ತುತಿ ಹಾಗೂ ಅದರೊಂದಿಗೆ ಈ ಸಂದೇಶವಿತ್ತು.Please listen to kaathyayini sthothra,. The singer here is prime minister Narendra Modi, look at the most authentic, authoritative, melodious, rendering of this life time sthothra by Modiಈ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಓದಿದಾಕ್ಷಣ ಆ ಸ್ತುತಿಯನ್ನು ಆಲಿಸಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದೀಜೀಯವರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಗೀತೆಯ ಗಾಯಕನ ಅಸ್ಥಿತ್ವ ಕಂಡು ಒಮ್ಮೆಲೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ, ಸಂತೋಷ ಉಂಟಾಯಿತು. ಇದನ್ನು ಮುಖಪುಟದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋಣವೆಂದರೆ, ಮುಖಪುಟ ಗಾಯನ ಮಾತ್ರವನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ, ಅರೆಕ್ಷಣ ಬೇಸರಿಕೆಯೂ ಉಂಟಾಯಿತು. ಆದರೆ, ಪರಿಹಾರವೂ ಇದ್ದಿತು. ನವದುರ್ಗೆಯರ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, Kinemaster ವೀಡಿಯೋ ಮೇಕರ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ವೀಡಿಯೋ ರಚಿಸಿ, ಮೋದಿಯವರ ಸಿರಿಕಂಠದಲ್ಲಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ ಗಾನಾಮೃತವನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಲುಪಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.

