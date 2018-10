ഇനി ഇഗ്ലീഷിലും പറയാം ‘അയ്യോ’

എവിടെ ചെന്നാലും മലയാളിയുടെ നാവില്‍ ഓടിയെത്തുന്ന വാക്കാണ് ‘അയ്യോ’. ചെറിയ വാക്കാണെങ്കിലും ഇന്നിപ്പോള്‍ ഓക്സ്ഫോര്‍ഡ് ഡിക്ഷ്ണറി ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷില്‍ സ്ഥാനം പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. അയ്യോ എന്ന വാക്ക് ഓക്സ്ഫോര്‍ഡ് ഡിക്ഷ്ണറിയില്‍ ഇടംപിടിച്ചതായി ശശി തരൂര്‍ എംപി തന്റെ ട്വിറ്റര്‍ പേജിലൂടെ വ്യക്തമാക്കി.

അത്ഭുതം, വേദന, ദുഃഖം, ആശ്ചര്യം, വിസ്മയം, ഭയം, സന്തോഷം, വെറുപ്പ്, ആഹ്ലാദം തുടങ്ങിയവയാണ് അയ്യോ എന്ന വാക്കിന്റെ അര്‍ഥമെന്ന് ഡിക്ഷ്ണറിയില്‍ പറയുന്നു. ഒഴിവാക്കാന്‍ പറ്റാത്ത വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന വൈകാരിക ദക്ഷിണേന്ത്യന്‍ പദമാണിതെന്നും ഡിക്ഷ്ണറി വ്യക്തമാക്കുന്നു. 2016ലാണ് ഓക്സ്ഫോര്‍ഡ് ഈ വാക്കിനെ അവരുടെ പുതിയ പതിപ്പിന്റെ ഡാറ്റാ ബേസില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയത്.

Attention Scrabble players & Southern chauvinists: “aiyoh” is now officially a word in the @OED ! pic.twitter.com/1JVkDJNTAO

— Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) October 22, 2018