ഐ.ജി ശ്രീജിത്തിന്റെ ഭക്തിയെയും വിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ച് തുറന്നു പറഞ്ഞ് സംഗീത ലക്ഷ്മണ

ശബരിമല സ്ത്രീ പ്രവേശന വിഷയം ഇപ്പോഴും അടങ്ങാത്ത ആളിക്കത്തുകയാണ്. ശവബരിമലയിൽ എത്തിയ സ്ത്രീ ഭക്തർക്ക് എല്ലാവിധ സുരക്ഷയും കേരളാ പോലീസ് ഒരുക്കിയിരുന്നെങ്കിലും ആർക്കും തന്നെ സന്നിദാനത്ത് എത്താനായില്ല. ഭക്തരുടെ പ്രതിഷേധം ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ്. നടതുറന്നതിന്റെ അവസാന ദിവസം എല്ലാവരുടെയും ശ്രദ്ധ അയ്യപ്പ സന്നിധിയില്‍ നിറകണ്ണുകളോടെ തൊഴുത് പ്രാര്‍ത്ഥിച്ച ഐ.ജി ശ്രീജിത്തിലായിരുന്നു. സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവ് പാലിച്ച്‌ സ്ത്രീ പ്രവേശനത്തില്‍ സുരക്ഷ നല്‍കാന്‍ ചുമതലപ്പെടുത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ നിറകണ്ണുകളുമായി അയ്യപ്പനോട് മാപ്പിരക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന രീതിയിലാണ് ഈ ചിത്രം സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പ്രചരിച്ചത്. എന്നാല്‍ ശരിക്കും ശ്രീജിത് ഐ.പി.എസിന്റെ ഭക്തിയെ തുറന്ന് കാട്ടി സുഹൃത്തായ അഡ്വ. സംഗീത ലക്ഷ്മണയുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് വന്നതിന് ശേഷമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തിയെ കുറിച്ച്‌ ആഴത്തില്‍ പൊതുജനത്തിന് മനസിലാവുന്നത്.

മൂകാംബിക ദേവിയുടെ ഉത്തമ ഭക്തനാണ് ശ്രീജിത് ഐ.പി.എസ് എന്നും അദ്ദേഹം എല്ലാ മാസവും മുടങ്ങാതെ അവിടെ പ്രാര്‍ത്ഥനയ്ക്കായി എത്തുമെന്ന് തന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും സംഗീത ലക്ഷ്മണ പറയുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തിലുള്ളവരും ക്ഷേത്രദര്‍ശനത്തില്‍ അതീവ തത്പരരാണ്. ഇത്തവണയും മൂകാംബികയിലേക്ക് യാത്ര തിരിക്കാന്‍ തയ്യാറെടുക്കുന്നതിനിടെയാണ് ശബരിമല ഡ്യൂട്ടി ലഭിച്ചത്.

സംഗീത ലക്ഷ്മണയുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിന്റെ പൂര്‍ണ രൂപം;

എന്നാലും. എന്തിനായിരിക്കും.

അയ്യന് മുന്നില്‍ നിന്നു കൊണ്ട് IGP ശ്രീജിത്ത് എന്തിനായിരിക്കും കരഞ്ഞത്? ആ കണ്ണുകള്‍ നിറഞ്ഞൊഴുകിയതിന് കാരണമെന്താവും?

ചില സൗഹൃദങ്ങള്‍ നമ്മെ അഹങ്കാരികളാക്കും എന്നാണ്. ശ്രീജിത്ത് എന്റെ കൂട്ടുകാരനാണ് എന്ന് കരുതാനാണ് എനിക്കിഷ്ടം. ശ്രീജിത്ത് എന്ന കൂട്ടുകാരനെ ചൊല്ലി അങ്ങനൊരു അഹങ്കാരം എനിക്ക് നേരത്തെയുണ്ടായിരുന്നത് പത്തിരട്ടി കൂടിയിട്ടാണുള്ളത് ഇപ്പോള്‍.

Honestly, nevertheless; I am acutely disturbed by the sight of this photograph.

Of all that I know of Sreejith, അതിതീവ്രമായ ഈശ്വരവിശ്വാസിയാണ്. ചെറിയ പ്രായം മുതല്‍ മൂകാബിക ദേവിയുടെ ഭക്തന്‍. മൂകാബിക ദേവിയുടെ മകനാണ് താന്‍ എന്നാണ് ശ്രീ പറയാറുള്ളത്. മൂകാബിക ദേവിയുടെ ഭക്തയാണ് ഞാനും. ശ്രീയോട് ഞാന്‍ പറഞ്ഞത് ആ വഴിക്ക് നിങ്ങള്‍ എനിക്ക് ആങ്ങളയും ഞാന്‍ നിങ്ങള്‍ടെ പെങ്ങളുമാണ് എന്നാണ്. ‘We are siblings’ എന്നാണ് എന്നോട് ശ്രീ മറുപടി പറഞ്ഞത്. ഞാന്‍ ആകെ മൂന്ന് തവണ പോയി മൂകാബിക ക്ഷേത്രത്തില്‍ തൊഴുതിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ ശ്രീജിത്ത് കഴിഞ്ഞ മുന്ന് പതിറ്റാണ്ടുകളായി എല്ലാ മാസവും, മാസത്തില്‍ ഒരു തവണയെങ്കിലും നിര്‍ബന്ധമായും പോയി മൂകാബിക ക്ഷേത്രത്തില്‍ തൊഴുതു വരും. ശ്രീജിത്തിന്റെ ഭാര്യകുട്ടി ധന്യ ദിവസവും ഓരോരോ ക്ഷേത്രങ്ങളിലേക്കാണ് പോവുക. ആഴ്ച്ചയില്‍ ഏഴ് ദിവസവും ഏഴ് ക്ഷേത്രങ്ങളാണ് ധന്യയ്ക്ക്. അത്രമേല്‍ ഈശ്വരവിശ്വാസികളാണ് അവര്‍.

പോലീസ് വകുപ്പില്‍ ഒരു പാട് സുഹ്യത്തുകളുണ്ട് എനിക്ക്. IGP ക്ക് തുല്യവും IGP ക്ക് മുകളിലും IGP ക്ക് താഴെയുമൊക്കെയുള്ള ഉദ്ദ്യോഗസ്ഥര്‍. എന്നാല്‍ എന്റെ വ്യക്തിപരമായ എന്ത് ആവശ്യത്തിനും സഹായം തേടി ഞാന്‍ വിളിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ പേര് ശ്രീജിത്തിന്റെതാണ്. ‘Strange are the ways you occur in my thoughts, this time it’s…..’ എന്ന് ഞാന്‍ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുമ്ബോ തന്നെ ശ്രീക്ക് കാര്യം പിടി കിട്ടും. പിന്നീട് അടുത്ത തവണ ‘ Sree, I am going to ask you for a favour’ എന്നൊക്കെ introduction കൊടുത്തു കൊണ്ടാവും മറ്റെന്തെങ്കിലും സഹായം ആവശ്യപ്പെടുക.

എനിക്കറിയാവുന്ന അടുത്തു പരിചയവും സൗഹൃദവുമുള്ള പോലീസ് ഉദ്ദ്യോഗസ്ഥരില്‍ നിന്ന് ശ്രീജിത്ത് എനിക്ക് വ്യത്യസ്ഥനാവുന്നത് എന്റെ ആവശ്യമെന്ത് എന്നത് ശ്രദ്ധയോടെ കേട്ട ശേഷം ‘തിരിച്ചു വിളിക്കാം’ എന്ന് മാത്രമാവും ശ്രീ പറയുക. ഇങ്ങോട്ട് ചോദ്യങ്ങളുണ്ടാവില്ല.

നിയമപരമായി അതിലെന്താണ് ഒരു പോലീസ് ഉദ്ദ്യോഗസ്ഥന് ചെയ്യാന്‍ കഴിയുക, അതു മുഴുവന്‍ ചെയ്യാനുള്ള നടപടികള്‍ തുടങ്ങി വെച്ച ശേഷമാവും എന്നെ ശ്രീ തിരിച്ചു വിളിക്കുന്നത്. നേര്‍വഴിക്കുള്ള സഹായങ്ങള്‍ മാത്രമാണ് ഞാന്‍ ശ്രീയോട് ഇന്നുവരെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. അത്തരം ആവശ്യങ്ങള്‍ മാത്രമാണ് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുണ്ടായത് എന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമല്ലത്. പാടില്ലാത്തത് ആവശ്യപ്പെട്ട് ശ്രീജിത്തിനെ വിളിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല എന്നെനിക്ക് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് കൂടിയാണത്. ഒറ്റ വരിയില്‍ പറഞ്ഞാല്‍; നേരായ ഒരു കാര്യത്തിന് പോലീസ് വകുപ്പിന്റെ സേവനം, സഹായം- അതിന് എനിക്ക് മറുപടി ശ്രീജിത്ത് IPS തന്നെ.

ഈ ഫോട്ടോ കണ്ടപ്പോള്‍ മുതല്‍ ഞാന്‍ വല്ലാതെ disturbed ആയതിന് കാരണം ഇതൊന്നുമല്ല. എനിക്കറിയാവുന്ന ശ്രീജിത്തിന് ഇത്ര intense ആയ ഒരു മുഖമില്ല. ശ്രീ ചിരിച്ച്‌ മാത്രമാണ് ഞാന്‍ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. ഉറക്കെ, ഒച്ചത്തില്‍ വലിയ ബഹളത്തോടെ സംസാരിക്കുന്ന ശ്രീജിത്ത്. പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച്‌- അത് ഉപനിഷത്തുക്കളെ കുറിച്ചായാലും പോലീസിലെ പണിയെ കുറിച്ചായാലും- ഗഹനമായ അറിവ്. വ്യക്തവും ശക്തവുമായ ഉള്‍ബോധം. അതിമനോഹരമായ ഭാഷാ പ്രാവീണ്യം.

As for the lighter side of Sree, എത്ര ചെറിയ സംഭവത്തെയും അതീവരസകരമായി നമ്മേ പറഞ്ഞു കേള്‍പ്പിക്കും. ശ്രീ പറയുന്നത് കേട്ട് ചിരിച്ച്‌ ചിരിച്ച്‌ എനിക്ക് ശ്വാസം മുട്ടിപോയിട്ടുണ്ട്. ചിരിച്ച്‌ ചിരിച്ച്‌ ഞാന്‍ ചുമച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്. ചിരിച്ച്‌ ചിരിച്ച്‌ ഒടുവില്‍ ശ്വാസം കിട്ടാതെ ‘Let me call you back after sometime’ എന്ന് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് ഫോണ്‍ കട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ‘ഇന്നത്തേക്ക് മതീ ട്ടാ ഇനി എനിക്ക് ചിരിക്കാന്‍ വയ്യ’ എന്ന് ഞാന്‍ എത്രയോ തവണ പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്. ‘Call me later then when you are out of your dumb shell, I have something more interesting to tell you.’ എന്ന് ശ്രീ പറയുന്നത് കേള്‍ക്കുമ്ബോ തന്നെ ഞാന്‍ പിന്നേം ചിരി തുടങ്ങും. അന്യായമായ sense of humour ആണ് ശ്രീയുടെ കൈവശമുള്ളത്. അന്യായം. ഹോ!

ഇനിയുമുണ്ട് ശ്രീയെ കുറിച്ച്‌ എനിക്ക് പറയാന്‍ ഒരുപാട് ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങള്‍. പറഞ്ഞാലും പറഞ്ഞാലും തീരാത്ത തോതില്‍ നന്മകളുള്ള എന്റെ കൂട്ടുകാരന്‍.

തല്‍ക്കാലം ഇത് കൂടി പറയാവുന്നതാണ്. എത്ര പേര്‍ക്ക് അറിയാമെന്നറിയില്ല. IPS കാരനാവുന്നതിന് മുന്‍പ് Customs ഉദ്ദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്ന ശ്രീജിത്ത് അതിനും മുന്‍പാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ഓര്‍മ്മ- ആകാശവാണിയില്‍ ജോലി ചെയ്തിരുന്നു. അവിടെ auditioned singers പട്ടികയില്‍ ഇടവും നേടിയിട്ടുള്ള ഒരു പാട്ടുകാരന്‍ കൂടിയാണ് ശ്രീജിത്ത്. IPS കിട്ടിയതിന് ശേഷം പാട്ടുകാരന്റെ പാട്ടൊക്കെ എങ്ങോ പോയി പോലും. ശ്രീയുടെ സംസാരത്തിന് പൊതുവെ സുഖമുള്ള ഒരു rhythm ഉണ്ട്. സ്വരവും നല്ലതാണ്. ഞാനാണ് ചോദിച്ചത് ‘ Do you sing??’ എന്ന്. അടുത്ത കാലത്ത് ഒരു family function ല്‍ പാടിയ പാട്ടിന്റെ video കണ്ടപ്പോഴാണ് സത്യത്തില്‍ ഞാന്‍ ഞെട്ടിയത്. ഒറ്റ തവണ പോലും റിഹേര്‍സല്‍ എടുക്കാതെ effortless ആയി നിന്ന് പാടിയിരിക്കുന്നു ‘സര്‍ഗ്ഗം’ സിനിമയിലെ ‘സംഗീതമേ അമരസല്ലാപമേ’ എന്നു തുടങ്ങുന്ന ഗാനം.

എല്ലാ മാസവും പോകാറുള്ള മുകാബികാ യാത്രയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുമ്ബോഴാണ് ശബരിമല ഡ്യൂട്ടി assign ചെയ്ത് കിട്ടിയത്. ഇത്തവണ അതുകൊണ്ട് മൂകാബികയ്ക്ക് പോകുന്നില്ല ശബരിമലയ്ക്ക് പോകുന്നു എന്ന് കേട്ടപ്പോ തന്നെ ഞാന്‍ പറഞ്ഞത് -‘അമ്മ നിയോഗിച്ചതാണ് ശബരിമല പ്രശ്‌നം പരിഹരിക്കുന്നതിന്’ എന്നാണ്.

ശബരിമല വിഷയം ശ്രീജിത്ത് കൈകാര്യം ചെയ്ത രീതിയില്‍ ഞാന്‍ വല്ലാതെ, വല്ലാതെ impressed ആണ്. Salute, and a real big one at that.- ശ്രീയുടെ തിരക്കൊഴിയട്ടെ, 2-3 ദിവസങ്ങള്‍ കഴിഞ്ഞ് വിളിച്ച്‌ appreciation അറിയിക്കാം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിരിക്കുമ്ബോഴാണ് ഈ ഫോട്ടോ ശ്രദ്ധയില്‍ പെട്ടത്. പറഞ്ഞു വന്നത് ഇതാണ്;

As a police officer; Sreejith is bold, efficient, benevolent, simply straight.

As a friend, Sree is a thorough and an absolute gentleman. Affectionate, Chivalrous, Thoughtful. Considerate. Inflammably humorous.

ഇതെല്ലാമായ ശ്രീജിത്തിന് ഇത്രയേറെ intense ആയ ഒരു മുഖമില്ല. ശ്രീ ഇത്രമേല്‍ തീവ്രമായി അനുഭവിച്ച emotion എന്താണ്? എന്തായിരുന്നു ആ മനസ്സില്‍? ഈശ്വരനെ വിളിച്ചതോ അതോ ഈശ്വരനെ അറിഞ്ഞതോ?

അടുത്ത തവണ ശ്രീയെ കാണുബോള്‍ ഞാനിതൊന്നും ചോദിക്കില്ല. ഇല്ല, ഇതൊന്നും ഞാന്‍ ചോദിക്കില്ല. ശ്രീ പറഞ്ഞു തന്നാലും എനിക്കത് മനസ്സിലാവില്ല.

I love you, Sree. I am proud to be known to you.

Also, please be known that I want you to be happy forever and ever. Let it be tears of joy, of contentment, of peace.

Because that’s what you will find, Sree. Because that’s all that can come in search of you. Always. What a wonderful human being you are, Sree-