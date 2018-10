വീണ്ടും വിവാദ പ്രസ്താവനയുമായി ശശിതരൂര്‍

തിരുവനന്തപുരം: ശിവലിംഗത്തിലിരിക്കുന്ന തേളിനെപ്പോലെയാണ് ധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയെന്നു ആര്‍എസ്‌എസ് നേതാവ് പറഞ്ഞതായി ശശിതരൂര്‍ എംപി.ബാഗ്ലൂര്‍ ലിറ്റററി ഫെസ്റ്റിവലില്‍ മോദിയെക്കുറിച്ചുള്ള ‘ദ പാരഡോക്‌സിക്കല്‍ പ്രൈംമിനിസ്റ്റര്‍’ എന്ന തന്റെ പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ച്‌ സംസാരിക്കവേയാണ് വിവാദ പ്രസ്താവനയുമായി ശശി തരൂർ രംഗത്തെത്തിയത്.

#WATCH Shashi Tharoor in Bengaluru, says, "There's an extraordinarily striking metaphor expressed by an unnamed RSS source to a journalist, that, "Modi is like a scorpion sitting on a Shivling, you can't remove him with your hand & you cannot hit it with a chappal either."(27.10) pic.twitter.com/E6At7WrCG5

— ANI (@ANI) October 28, 2018