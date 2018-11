ച​ണ്ഡി​ഗ​ഡ്: വാഹനാപകടത്തിൽ 12പേർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. ഹ​രി​യാ​ന​യി​ലെ സോ​നി​പ​ത്തി​ല്‍ തെറ്റായ ദിശയില്‍ എത്തിയ ട്ര​ക്ക് കാ​റി​ലും ര​ണ്ട് ബൈ​ക്കി​ലും ഇ​ടി​ച്ചായിരുന്നു അപകടം. ഏ​ഴു പേ​ര്‍​ക്ക് പ​രി​ക്കേറ്റു. ഇവരെ സ​മീ​പ​ത്തെ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ല്‍ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ചു. പരിക്കേറ്റവരുടെ നി​ല​ഗു​രു​ത​ര​മാ​ണ്. സം​ഭ​വ​സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി പോ​ലീ​സ് മേ​ല്‍​ന​ട​പ​ടി​ക​ള്‍ സ്വീ​ക​രി​ച്ചു. രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ തുടരുന്നെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിവായിട്ടില്ല.

Sonipat: 12 dead & 7 injured after a truck coming from the wrong side rammed into a car & 2 two-wheelers. Police officials present at the spot. More details awaited. #Haryana

— ANI (@ANI) November 4, 2018