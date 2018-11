ന്യൂഡല്‍ഹി: യമുനാ നദിക്ക് കുറുകെ വടക്കന്‍ ഡല്‍ഹിയേയും വടക്ക്-കിഴക്കന്‍ ഡല്‍ഹിയേയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന സിഗ്നേച്ചര്‍ ബ്രിഡ്ജ് ഉദ്ഘാടനത്തിനിടെ ആംആദ്മി പ്രവര്‍ത്തകും ബിജെപിയും ഏറ്റുമുട്ടി. ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിനു മുമ്പ് തങ്ങളെ ക്ഷണിച്ചില്ലെന്നാരോപിച്ചായിനുന്നു സംഘര്‍ഷം. ബിജെപി നേതാവ് മനോജ് തിവാരിയുടെ നേതൃത്വത്തിലെത്തിയ സംഘമാണ് എഎപി പ്രവര്‍ത്തകരുമായി സംഘര്‍ഷത്തിലേര്‍പ്പെട്ടത്.

#WATCH BJP Delhi Chief Manoj Tiwari, his supporters and AAP supporters enter into a scuffle at the inauguration of the Signature Bridge in Delhi; Police present at the spot pic.twitter.com/NhvqxudDTT

— ANI (@ANI) November 4, 2018