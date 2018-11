ന്യൂഡല്‍ഹി: ഇന്ത്യന്‍ ക്രിക്കറ്റ് ടീം ക്യാപ്റ്റന്‍ വിരാട് കോഹ്ലി ഇന്ന് മുപ്പതാം പിറന്നാള്‍ ആഘോഷിക്കുകയാണ്. നിരവധി പേരാണ് താരത്തിന് പിറന്നാൾ ആശംസ നേർന്നത്. എന്നാല്‍ ഇതില്‍ നിന്നെല്ലാം വേറിട്ടുനില്‍ക്കുന്നത് ഭാര്യയും ബോളിവുഡ് നടിയുമായ അനുഷ്‌ക ശര്‍മയുടെ പിറന്നാളാശംസയാണ്. കോഹ്‌ലിയെ ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ചതിന് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞാണ് അനുഷ്‌ക ഭർത്താവിന് പിറന്നാൾ ആശംസ നേർന്നിരിക്കുന്നത്. ഒപ്പം ഭര്‍ത്താവിനൊപ്പമുള്ള പ്രണയ നിമിഷങ്ങളുടെ ചിത്രവും പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു മിനുറ്റിനുള്ളില്‍ രണ്ടായിരത്തിലധികം ലൈക്കുകളാണ് ഈ ട്വീറ്റിന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്.

Thank God for his birth 😁🙏❤✨ pic.twitter.com/SzeodVBzum

— Anushka Sharma (@AnushkaSharma) November 5, 2018