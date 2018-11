ഒച്ചിനെ കഴിച്ച് അബോധാവസ്ഥയിലായിരുന്ന റഗ്ബി താരം മരിച്ചു

സിഡ്‌നി:ഒച്ചിനെ കഴിച്ച് എട്ട് വര്‍ഷം അബോധാവസ്ഥയിലായിരുന്ന യുവാവ് മരണത്തിനു കീഴടങ്ങി. ഓസ്‌ട്രേലിയന്‍ സ്വദേശിയും റഗ്ബി താരവുമായ സാം ബാളാര്‍ഡ് എന്ന യുവാവാണ് മരിച്ചത്. പത്തൊമ്പതാം വയസ്സിലാണ് യുവാവ് രോഗത്തിന് കീഴടങ്ങിയത്. അന്നു മുതല്‍ മരണം വരെ വീല്‍ ചെയറിലായിരുന്നു സാമിന്റെ ജീവിതം.

ഒരു പാര്‍ട്ടിക്കിടെ കൂട്ടുക്കാരോട് പന്തയം വച്ച് ഒച്ചിനെ കഴിച്ചതാണ് സാമിന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഇരുള്‍ നിറഞ്ഞ അധ്യായങ്ങള്‍ക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചത്. പാര്‍ട്ടിയില്‍ മദ്യം കഴിച്ച് കൂട്ടുകാരോട് വര്‍ത്തമാനം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനിടയില്‍ ഒച്ചിനെ കണ്ടതോടെ അതിനെ അകത്താക്കാന്‍ ധൈര്യം ഉള്ളവര്‍ മുന്നോട്ടു വരുവാന്‍ എല്ലാവരും ചേര്‍ന്ന് പന്തയംവെയ്ക്കുകയായിരുന്നു. സാം മുന്നോട്ട് വന്ന് വളരെ പെട്ടെന്നു തന്നെ ഒച്ചിനെ തിന്നുകയും ചെയ്തു . എന്നാല്‍ ആ സംഭവത്തിനു ശേഷം സാമിന്റെ ശരീരത്തില്‍ ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങള്‍ സംഭവിക്കാന്‍ തുടങ്ങി. ശരീര വേദനയോടെ ആരംഭിച്ച രോഗം പിന്നീട് സാമിനെ അബോധാവസ്ഥയില്‍ എത്തിക്കുകയായിരുന്നു. എട്ട് വര്‍ഷം ജീവിതത്തോട് മല്ലടിച്ചാണ് സാം മരണത്തിന് കീഴടങ്ങിയത്.

In this special report @Lisa_Wilkinson talks to the amazing family and friends of Sam Ballard #TheProjectTV pic.twitter.com/UXY5KGeWjF

— The Project (@theprojecttv) April 1, 2018