ഇന്ത്യയില്‍ ജീവിച്ച് വിദേശ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആരാധകനോട് രാജ്യം വിട്ടുപോകാന്‍ വിരാട് കോഹ്ലി

മും​ബൈ: കോ​ഹ്ലി​യു​ടെ ജ​ന്‍​മ​ദി​ന​ത്തോ​ട് അ​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഇറക്കിയ മൊബെെല്‍ ആപ്പിന്‍റെ പ്രചാരണത്തിനായി വി​രാ​ട് കോ​ഹ്ലി പുറത്ത് വിട്ട വീഡിയോയിലാണ് വിവാദമുണര്‍ത്തിയ കോഹ്ലിയുടെ വാക്കുകള്‍ ഉണ്ടായിരുന്നത്. താന്‍ വിദേശ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളേയാണ് ഇന്ത്യന്‍ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളേക്കാള്‍ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതെന്ന ആരാധകന്‍റെ ട്വീറ്റര്‍ പോസ്റ്റിന് മറുപടിയെന്നവണ്ണമാണ് കോഹ്ലി വിഡിയോയില്‍ അതിനും കൂടെ മറുപടി നല്‍കിയത്.

വ്യക്തിപരമായി കോഹ്ലിയുടെ ബാറ്റിങ്ങില്‍ യാതൊരു പ്രത്യേകതയും തോന്നിയിട്ടില്ലെന്നും അതിനേക്കാളേറെ തനിക്ക് കാണുവാനിഷ്ടം ഒാസ്ട്രേലിയയുടേയും ഇംഗ്ലണ്ടിന്‍റെയും ബാസ്റ്റ്മാന്‍മാരുടെ പ്രകടനമാണെന്നാണ് ആരാധകന്‍ ട്വിറ്ററില്‍ കുറിച്ചത്. തന്നെ ഇഷ്ടപെടുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നത് തനിക്ക് പ്രശ്നമുളളകാര്യമല്ലെന്നും എന്നാല്‍ ഇന്ത്യയില്‍ ജീവിച്ച് കൊണ്ട് മറ്റ് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലുളള താരങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്നത് ശരിയായ കാര്യമല്ലെന്നും കോഹ്ലി വീഡിയോയില്‍ പറഞ്ഞു.

ഇപ്രകാരമുളള ഇഷ്ടങ്ങള്‍ വെച്ച് പുലര്‍ത്തുന്ന തങ്ങളെപ്പോലെയുളളവര്‍ ഇന്ത്യയില്‍ ജീവിക്കാന്‍ യോഗ്യരല്ലെന്നും രാജ്യം വിട്ട് പോകണമെന്നും കോഹ്ലി വീഡിയോയില്‍ പറയുന്നുണ്ട്. ഇതിനെതിരെ കോഹ്ലിക്കെതിരെ വിമര്‍ശനവുമായി നിരവധി ആരാധകര്‍ എത്തി. ടെ​ന്നീ​സി​ല്‍ സ്വി​റ്റ്സ​ര്‍​ല​ന്‍​ഡു​കാ​ര​നാ​യ റോ​ജ​ര്‍ ഫെ​ഡ​റ​റെ ആ​രാ​ധി​ക്കു​ന്ന കോ​ഹ്ലി എ​ന്തി​നാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ​യി​ല്‍ ക​ഴി​യു​ന്ന​തെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു ഒ​രു ആ​രാ​ധ​ക​ന്‍റെ പ്ര​തി​ക​ര​ണം.

Virat Kohli "I don't think you should live in India, go and live somewhere else. Why are you living in our country and loving other countries" pic.twitter.com/YbPG97Auyn

