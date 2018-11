മുംബൈ: ലിഫ്റ്റിനുള്ളിൽവെച്ച് നാലുവയസുകാരിയെ ക്രൂരമായി മര്‍ദ്ദിച്ചശേഷം ആഭരണങ്ങൾ മോഷ്ടിച്ച സ്ത്രീ പിടിയില്‍. മുംബൈയിൽ ഇന്നലെ വൈകിട്ടാണ് സംഭവം നടന്നത്. ലിഫ്റ്റിലെ സിസിടിവിയില്‍ നിന്നുള്ള ദൃശ്യങ്ങളാണ് സ്ത്രീയെ പിടികൂടാന്‍ സഹായിച്ചത്.

Rizwana Begum the woman in the CCTV footage brutally assaulted a 4-yr-old girl in the lift. She later sat on the girl & prevented people to rescue her too. @MumbaiPolice has arrested her. Hope she’s dealt severely for this inhuman behaviour. @ChemburChapters pic.twitter.com/rpA6NsT31h

