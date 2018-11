മഥുര: ട്രെ​യി​ന്‍ വരുന്നതിനിടെ പാളത്തിൽ വീണ പിഞ്ചു കുഞ്ഞ് അദ്ഭുതകരമായി ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ടു. ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ മഥുര റെയില്‍വേ സ്റ്റേഷനിലാണ് സംഭവം. ഒരു വയസ് മാത്രമുള്ള പെണ്‍കുട്ടിയാണ് പാളത്തിലേക്ക് വീണത്. ഇതിനു പിന്നാലെ ട്രെയിന്‍ കടന്ന് പോകുകയുമായിരുന്നു. എന്നാല്‍ കുഞ്ഞിന് ഒരു പോറലുപോലും ഏറ്റില്ല.

#WATCH: One-year-old girl escapes unhurt after a train runs over her at Mathura Railway station. pic.twitter.com/a3lleLhliE

— ANI UP (@ANINewsUP) November 20, 2018