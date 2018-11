ശബരിമല : ഗവർണർ മുഖ്യമന്ത്രിയെ കൂടിക്കാഴ്ചക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തി : പ്രശ്നങ്ങൾ ഗൗരവത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നോ ? കെ.വി.എസ് ഹരിദാസ് എഴുതുന്നു

ശബരിമല പ്രശ്നത്തിൽ സംസ്ഥാന ഗവർണ്ണർ ഇന്നിപ്പോൾ നേരിട്ട് ഇടപെട്ടത് ഹിന്ദു സംഘടനകൾക്ക് ആത്മവിശ്വാസം പകർന്നിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനുമായി അദ്ദേഹം നടത്തിയ ചർച്ച ശബരിമലയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് എന്ന് വ്യക്തമാണ്. അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല എന്നാണ് സർക്കാർ പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഗവർണറെ കാണാൻ മുഖ്യമന്ത്രി പോയതിൽ അതിശയോക്തിയില്ല എന്ന് . എന്നാൽ കൂടിക്കാഴ്ചക്ക് ശേഷം ഗവർണർ നാല് ട്വീറ്റുകളാണ് നടത്തിയത്. താൻ മുഖ്യമന്ത്രിയെ വിളിച്ചുവരുത്തി എന്ന് ഗവർണർ പറയുന്നില്ല എന്നത് ശരിയാണ്; പക്ഷെ, “ശബരിമല പ്രശ്നം ചർച്ചചെയ്യാൻ താൻ മുഖ്യമന്ത്രിയെ രാജ്ഭവനിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു” എന്ന് ഗവർണർ വ്യക്തമാക്കിക്കഴിഞ്ഞു. വിവിധ നേതാക്കളിൽ നിന്നും പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്നും ലഭിച്ച പരാതികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. വിളിച്ചുവരുത്തി എന്ന് ഗവർണർ പറയാത്തത് മര്യാദ. അതങ്ങിനെ പറയാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണല്ലോ . എന്തെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും മാന്യത പുലർത്താൻ രണ്ടുപേരും തയ്യാറാവണമല്ലോ. കേന്ദ്ര സർക്കാരിനും ചിലതൊക്കെ ഇനി കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കനാവാത്ത അവസ്ഥയായിരിക്കുന്നു. ഒരു പക്ഷെ ശബരിമലയിൽ കഴിഞ്ഞദിവസം ഒരു കേന്ദ്ര മന്ത്രിക്കുണ്ടായ ദുരാനുഭവങ്ങൾ, വിഷമങ്ങൾ, ഗവർണർക്കും കാണാതിരിക്കാനായിട്ടുണ്ടാവില്ല; കേന്ദ്ര സർക്കാർ തലത്തിൽ അന്വേഷണവും നടക്കുന്നുണ്ടാവണം. എന്തായാലും ഗവർണറുടെ നടപടി സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് ചെറിയ തലവേദനയല്ല സൃഷ്ടിക്കുക.

I highlighted the grievance expressed by Shri. Pon Radhakrishnan, @PonnaarrBJP Hon. Minister of State for Finance & Shipping.Need to improve transport facility between Nilackal & Pampa also was discussed in meeting with Chief Minister @CMOKerala @SPC_Kerala #Sabarimala pic.twitter.com/33QKgzNwcd

കേന്ദ്ര മന്ത്രി പൊൻ രാധാകൃഷ്ണൻ ഉന്നയിച്ച കാര്യങ്ങൾ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി നടന്ന ചർച്ചയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി എന്ന് ഗവർണർ പറയുന്നുണ്ട്. അതിൽ ചിലതൊക്കെ സൂചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഹൈക്കോടതിയുടെ വിവിധ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ശബരിമലയിലും പരിസരത്തും പ്രഖ്യാപിച്ച വകുപ്പ് 144 അനുസരിച്ചുള്ള നിരോധനാജ്ഞ പിൻവലിക്കുന്നത്, പമ്പയിലും സന്നിധാനത്തുമൊക്കെ ഭക്തർക്ക് ആവശ്യം വേണ്ടുന്ന സൗകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. വിവിധ ഹിന്ദു സംഘടനകൾ, പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾ എന്നിവരെല്ലാം നൽകിയ നിവേദനവും ഗവർണർ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ട്വീറ്റുകളിൽ ചിലത് പൊൻ രാധാകൃഷ്ണൻ, പോലീസ് മേധാവി, മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് , ചെന്നിത്തല എന്നിവരെയൊക്കെ രാജ്ഭവൻ ടാഗ് ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട്. അതായത് ബന്ധപ്പെട്ടവർ അറിയട്ടെ എന്ന് ഗവർണർ വിചാരിച്ചിരുന്നു എന്ന് വ്യക്തം. ഇത് ശരിയല്ല എന്നൊക്കെ മുഖ്യമന്ത്രി പറയാനിടയില്ല; എന്നാൽ സിപിഎം അതിനെതിരെ ഉടനെ രംഗത്ത് വരാനുള്ള സാധ്യത തള്ളിക്കളഞ്ഞുകൂടാ.

On receipt of petitions from various leaders and the general public, I invited Chief Minister Shri Pinarayi Vijayan to Kerala Raj Bhavan for a discussion on the issues related to Sabarimala @CMOKerala #Sabarimala pic.twitter.com/cSy2MvJqTe

