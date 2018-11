ജീവിതം ഇനി ഒരിക്കലും പഴയത് പോലെയാകില്ല; നേഹയോട് സാനിയ മിർസ

രണ്ട് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് ബോളിവുഡ് താരം നേഹ ധൂപിയയ്ക്കും അംഗദ് ബേദിക്കും പെൺകുഞ്ഞ് പിറന്നത്. മെഹര്‍ ധൂപിയ ബേദി എന്നാണ് കുഞ്ഞിന്റെ പേര്. ഉറ്റ സുഹൃത്തും ടെന്നീസ് താരവുമായ സാനിയ മിര്‍സ ട്വിറ്ററിലൂടെ നേഹയ്ക്ക് ആശംസകളുമായി എത്തിയിരുന്നു. ”പുതിയ അമ്മയ്ക്ക് കെട്ടിപിടിച്ച് ഉമ്മകള്‍.. ഒപ്പം പെണ്‍കുഞ്ഞ് പിറന്നതില്‍ ഒരുപാട് ആശംസകളും അമ്മയായതോടെ ജീവിതം ഒരിക്കലും ഇനി പഴയത് പോലെയാകില്ലെന്നും മൂന്നാഴ്ചത്തെ അനുഭവം കൊണ്ട് പറയുകയാണെന്നും” പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് സാനിയ തന്റെ ആശംസ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്.

Kisses to you and hugs new mommy ⁦@NehaDhupia⁩ and congratulations ⁦@Imangadbedi⁩ on the arrival of your baby girl .. life is never gonna be the same .. 3 weeks of experience talking 😂 ❤️ #playdatesawait 😘 pic.twitter.com/vrvZdvKsTF

